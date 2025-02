To μονοθέσιο με το οποίο η Scuderia Ferrari ευελπιστεί να κατακτήσει τους δύο παγκόσμιους τίτλους στη Formula 1 πάτησε για πρώτη φορά πίστα.

Λίγες ώρες μετά τον εορτασμό 75 χρόνων της Formula 1 στην O2 Arena του Λονδίνου η Scuderia Ferrari βρέθηκε στην πίστα για δοκιμές με την SF-25. Η ιταλική ομάδα δεν έχασε χρόνο, καθώς θέλει να προετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την επερχόμενη αγωνιστική σεζόν.

Η ιταλική ομάδα ενώ στην O2 Arena μας έδειξε το χρωματισμό του φετινού της μονοθεσίου, ενώ στους λογαριασμούς της στα social media παρουσίασε την SF-25, το μονοθέσιο του 2025.

Οι Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ οδήγησαν για πρώτη φορά τη νέα SF-25 του 2025 στην πίστα του Φιοράνο και είχαν τη δυνατότητα να δώσουν τις πρώτες και πάντα κρίσιμες πληροφορίες για το μονοθέσιο στους μηχανικούς του. Οι άνθρωποι της ιταλικής ομάδας δεν ήταν μόνοι καθώς χιλιάδες τιφόζι βρέθηκαν στα περίχωρα της πίστα, με την κοσμοσυρροή να είναι τέτοια που ανάγκασε την αστυνομία να κλείσει ορισμένους δρόμους. Κάποιοι Ιταλοί, για να έχουν μεγαλύτερη ορατότητα κλάδεψαν δέντρα που βρίσκονταν δίπλα από την πίστα.

Πρώτος είχε την τιμή να οδηγήσει τη νέα SF-25 o Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος έκανε την εμφάνισή του στην πίστα στις 9:23 τοπική ώρα το πρωί της Τετάρτης, 19/2, και έκανε τα πρώτα του περάσματα στην πίστα του Φιοράνο. Αργότερα, αφού έγιναν συσκέψεις με τους μηχανικούς της Ferrari και αλλαγές στο στήσιμο του μονοθεσίου, ο Λιούις Χάμιλτον βγήκε για πρώτη φορά στην πίστα με το μονοθέσιο του 2025.

Με βάση τους κανονισμούς της Formula 1, οι ομάδες έχουν στη διάθεσή τους 200 χιλιόμετρα για το shakedown των μονοθεσίων τους. Αυτό σημαίνει πως οι Λεκλέρ και Χάμιλτον θα οδηγήσουν από 100 χιλιόμετρα στο Φιοράνο, εκτός αν αλλάξει το πρόγραμμα της Ferrari.

