Η γερμανική ομάδα θα ξεκινήσει τη φετινή σεζόν της Formula 1 έχοντας πάρει μέτρα ώστε να μην αντιμετωπίσει τα προβλήματα που είχε τα προηγούμενη χρονιά.

Στην τωρινή εποχή της Formula 1 η Mercedes-AMG δεν έχει καταφέρει να δείξει το πρόσωπο με το οποίο την είχαμε συνηθίσει από το 2014 έως το 2021. Η γερμανική ομάδα βρίσκεται σε μια περίοδο που προσπαθεί να βρει τον εαυτό της και πλέον το κάνει δίχως τον Λίουις Χάμιλτον.

Ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν η Mercedes είναι αισιόδοξη πως μπορεί να κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός και να πλησιάσει και πάλι την κορυφή. Ο νέος της ηγέτης, ο Τζορτζ Ράσελ, πιστεύει πως η ομάδα του Μπράκλεϊ έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην βρεθεί προ εκπλήξεως όπως τα προηγούμενα χρόνια.

