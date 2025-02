Ο Ουαλός Έλφιν Έβανς άντεξε στην πίεση του teammate του, Τακαμότο Κατσούτα και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας του WRC.

Η μονομαχία Έλφιν Έβανς και Τακαμότο Κατσούτα κράτησε μέχρι το τελευταίο χιλιόμετρο του Ράλλυ Σουηδίας. O 36χρονος Ουαλός κέρδισε τις δύο τελευταίες ειδικές διαδρομές του αγώνα και πανηγύρισε τη 10η νίκη του σε αγώνα του WRC, τερματίζοντας 3,8 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Ιάπωνα teammate του στην Toyota Gazoo Racing.

That’s how you do it! 🤩@ElfynEvans and @scottmartinat taking home the maximum points from Rally Sweden, moving into a commanding championship lead! #WRC | #RallySweden 🇸🇪 pic.twitter.com/uGI1jQVNoT