Ο Ουαλός οδηγός της Toyota επέστρεψε στην κορυφή της γενικής κατάταξης στο κλείσιμο του σκέλους της Παρασκευής.

Με συνεχείς εναλλαγές στην κορυφή της γενικής κατάταξης κύλησε η Παρασκευή στις χιονισμένες ειδικές διαδρομές του Ράλλυ Σουηδίας. Ο Έλφιν Έβανς επέστρεψε στην πρώτη θέση, κερδίζοντας το σπριντ των 5,16 χλμ. (όπως και το βράδυ της Πέμπτης).

Το προβάδισμά του Ουαλού οδηγού είναι μόλις 0,6 δλ. έναντι του teammate του στην Toyota Gazoo Racing Τακαμότο Κατσούτα (Toyota) και 2,5 δλ. έναντι του Οτ Τάνακ της Hyundai Motorsport.

Excellent effort from @ElfynEvans and @scottmartinat to lead Rally Sweden tonight from first on the road 🔝👏#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallySweden 🇸🇪 pic.twitter.com/IBPyuzmRoa