Η ιταλική ομάδα αποκάλυψε το φετινό σχεδιασμό στο Le Mans Hypercar της για το WEC, το οποίο έχει σημαντικές αλλαγές.

Στην τρίτη σεζόν στην κατηγορία Hypercar του WEC η Ferrari στοχεύει σε τίτλους. Η ιταλική ομάδα έκανε την παρουσίαση της 499P του 2025, το πρωτότυπο αγωνιστικό με το οποίο ευελπιστεί να κατακτήσει τόσο το πρωτάθλημα όσο και τη νίκη στις 24 Ώρες Λε Μαν.

Ενόψει της νέας σεζόν, η Ferrari ανανέωσε, έστω και σε μικρό βαθμό, την εμφάνιση της 499P. Το κόκκινο παραμένει βασικό χρώμα, ενώ το κίτρινο έχει πιο έντονη παρουσία και εκτείνεται από το πάνω μέρος της καμπίνας έως και τους πίσω τροχούς.

Επιπλέον αλλαγές στην εξωτερική εμφάνιση δεν υπάρχουν. Το ιταλικό Hypercar δεν έχει αναβαθμιστεί αεροδυναμικά για το 2025, ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο για το εσωτερικό. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του τμήματος αντοχής, Φερντινάντο Κανίτσο, κάτω από το αμάξωμα έχουν γίνει πολύ σημαντικές τροποποιήσεις.

Στόχος της Ferrari ήταν να βελτιώσει την αξιοπιστία της 499Ρ και για το λόγο αυτό το 50% των αλλαγών έχουν εστιάσει εκεί. Το 25% των αλλαγών αφορά διάφορες αλλαγές στου κανονισμούς όπως η τοποθέτηση νέων πάνελ στο πλαϊνό μέρος, ενώ το υπόλοιπο 25% έχει αφιερωθεί στην απόδοση.

Η 499P έχει αποδείξει την ταχύτητά του σε διάφορες περιπτώσεις τα τελευταία δύο χρόνια, ωστόσο δεν έχει καταφέρει να το κάνει σε κάθε αγώνα. Αυτό θέλουν να επιλύσουν στο ιταλικό στρατόπεδο ώστε να μπορέσουν να είναι διεκδικητές της νίκης σε κάθε αγώνα.

Το 2025 η Ferrari θα αγωνιστεί ξανά με τους αριθμούς 50 και 51. Στο αγωνιστικό πρωτότυπο με το #50 θα δούμε ξανά τους Αντόνιο Φουόκο, Μιγκέλ Μολίνα και Νίκλας Νίλσεν. Στη #51 499P θα βρίσκονται και φέτος τους Αλεσάντρο Πιέρ Γκουίντι, Τζέιμς Καλάντο και Αντόνιο Τζοβινάτσι.

Το 2024 η Ferrari κέρδισε δύο αγώνες στο WEC, τις 24 Ώρες Λε Μαν με το #50 και τις 6 Ώρες του Τέξας με την ιδιωτική Ferrari #83 της AF Corse. Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών τερμάτισε 3η πίσω από τις Toyota και Porsche.

H νέα σεζόν του WEC είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 28 Φεβρουαρίου με τα 1.812 χιλιόμετρα του Κατάρ.

Endurance is more than speed—it’s sacrifice, obsession, and a relentless drive to push further. This is Ferrari. We are ready to start the new season.#Ferrari499P #FerrariHypercar pic.twitter.com/6pQciKzi5P