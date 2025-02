Ο πρώην οδηγός της Formula 1 είναι ιδιαίτερα προβληματισμένος με την κατάσταση που επικρατεί στην αυστριακή ομάδα τον τελευταίο χρόνο.

Το 2024 ήταν η χρονιά που είδαμε τη Red Bull Racing να χάνει το αγωνιστικό πλεονέκτημα που είχε στη Formula 1 με την RB20. O Μαξ Φερστάπεν κέρδισε τους 7 από τους 10 πρώτους αγώνες στη σεζόν κι έκτοτε ανέβηκε άλλες δύο φορές μόλις στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου σε Grand Prix.

Πέρα από την αγωνιστική πτώση υπήρξαν και διάφορες εσωτερικές διαμάχες στο εργοστάσιο των «ταύρων». Από την «Υπόθεση Χόρνερ» στο ζήτημα παραμονής ή όχι του Μαξ Φερστάπεν και αγωνιστικού συμβούλου Χέλμουτ Μάρκο, μόνο ηρεμία δεν επικρατούσε στο αυστριακό στρατόπεδο.

Μιλώντας στο AMuS, o πρώην οδηγός της Formula 1, Γκέρχαντ Μπέργκερ, πιστεύει πως η αρχή του τέλους της κυριαρχίας της Red Bull Racing έχει ξεκινήσει. Ο Αυστριακός στο παρελθόν ήταν συνιδιοκτήτης της Toro Rosso (σημερινή Racing Bulls) και γνωρίζει καλά το περιβάλλον της Red Bull.

«Είναι γνωστό το γεγονός πως κάνεις περισσότερο χρόνο για να φτάσεις στην κορυφή από το να πέσεις από την κορυφή. Κανένας όμως δεν μπορούσε να προβλέψει πως η ομάδα θα είχε ραγίσει έξι μόλις μήνες μετά τον θάνατο του Ντίτριχ Μάτεσιτς. Όταν τέτοια πράγματα συμβαίνουν, τότε είναι εμφανές πως πρόκειται για την αρχή του τέλους. Η Formula 1 είναι τόσο περίπλοκη και ανταγωνιστική που για να πετύχεις πρέπει όλοι να δουλεύουν αρμονικά, όλοι συμφωνούν μεταξύ τους και έχουν καλή επικοινωνία. Η Red Bull ως μάρκα πάντα μετέδιδε κάτι το εύθυμο και μία θετική εικόνα. Ξαφνικά όλα άλλαξαν. Πρόκειται για κάτι εντελώς ασυνήθιστο για μία ομάδα, δεν υπάρχουν πλέον ξεκάθαρες τοποθετήσεις», δήλωσε.

Not long until we see this view 🤩#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/GbEetndaW9