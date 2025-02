Ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati Corse ήταν ο ταχύτερος αναβάτης την πρώτη ημέρα δοκιμών του MotoGP στην πίστα της Ταϊλάνδης.

Το τελευταίο χειμερινό τεστ του MotoGP πριν την έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν ξεκίνησε στην Μπούριραμ της Ταϊλάνδης με την πρώτη ημέρα να εξελίσσεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ομάδες και αναβάτες έχουν στη διάθεσή τους μόλις δύο ημέρες δοκιμών, στις οποίες πρέπει να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος στις 28 Φεβρουαρίου με 2 Μαρτίου στην ίδια πίστα.

Μεγάλος απών από το διήμερο τεστ στην Μπούριραμ είναι ο Χόρχε Μαρτίν. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του MotoGP πέρασε πριν από λίγες ημέρες την πόρτα του χειρουργείου, έπειτα από σφοδρή πτώση που είχε στις δοκιμές της Μαλαισίας πριν από μερικές ημέρες. Προς ώρας είναι άγνωστο αν θα προλάβει το ξεκίνημα της σεζόν.

Τα αδέρφια Μάρκεθ έφεραν την Ducati στην κορυφή

Ταχύτερος αναβάτης την πρώτη ημέρα δοκιμών στην Μπούριραμ ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός αναβάτης της Ducati πίεσε στα τελευταία λεπτά της ημέρας και σημείωσε το 1:29,184, που τον έφερε στην κορυφή της κατάταξης. Δεύτερος ήταν ο αδερφός του, Άλεξ, ο οποίος ήταν 0,465 δλ πιο αργός.

Πίσω τους βρέθηκε ο Φράνκο Μορμπιντέλι της VR46, o οποίος συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις μετά το θετικό τεστ στην πίστα της Σεπάνγκ. Στην 4η θέση βρέθηκε ο Μάρκο Μπετζέκι για λογαριασμό της Aprilia Racing, με τον Ιταλό να έχει ως καλύτερο χρόνο το 1:29,794.

KTM και Honda μπροστά από τη Yamaha

Πέμπτος ήταν ο Πέδρο Ακόστα της KTM, με τον Ισπανό να βρίσκει από νωρίς ταχύτητα πάνω στην RC16 του, ωστόσο ήταν 0,720 δλ πιο αργός από τον ταχύτερο Μάρκεθ. Θετική ήταν η πρώτη ημέρα δοκιμών για τη Honda, καθώς είχε τους Λούκα Μαρίνι και Ζοάν Ζαρκό στις θέσεις 6 και 7.

On the pipe ✊💨 pic.twitter.com/VVp9sgtzhA — Honda HRC Castrol - MotoGP (@HRC_MotoGP) February 12, 2025

Μόλις στην 8η θέση ήταν ο Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Ducati, ενώ πίσω του βρέθηκε ο Μπραντ Μπίντερ με KTM. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Τζακ Μίλερ με τη δορυφορική Yamaha της Pramac Racing. Ο Αυστραλός άφησε εκτός 10άδας τον Τζοάν Μιρ της Honda και τις δύο εργοστασιακές Yamaha των Άλεξ Ρινς και Φάμπιο Κουαρταραρό.

Στις δοκιμές πήραν μέρος 21 αναβάτες, καθώς η VR46 δεν αντικατέστησε τον τραυματία Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο. Τη θέση του Μαρτίν στηv Aprilia πήρε για το τεστ ο αναπληρωματικός της οδηγός, Λορέντσο Σαβαντόρι.

Αποτελέσματα Δοκιμές Ταϊλάνδης 1η Ημέρα

