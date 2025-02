Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 άσκησε σφοδρή κριτική στη σειρά του Netflix για τον Βραζιλιάνο θρύλο.

Τριάντα χρόνια μετά τη «μαύρη» πρωτομαγιά του 1994 το Netflix λάνσαρε μια μίνι σειρά αφιερωμένη στον αείμνηστο Άιρτον Σένα. Μέσα από έξι επεισόδια, η σειρά δεν μας έδειξε μονάχα τον οδηγό, αλλά και τον άνθρωπο: τον αδυσώπητο ανταγωνιστή, τον ευαίσθητο φιλάνθρωπο, τον υπαρξιακό στοχαστή που αντιμετώπισε τη ζωή και το θάνατο με έναν μοναδικό τρόπο.

Η σειρά του Netflix, την οποία παρακολουθήσαμε και στο gMotion, απέσπασε θετικές κριτικές, ενώ οι φίλοι του σπορ, παλιοί και νέοι είχαν την ευκαιρία να θυμηθούν ή να γνωρίσουν τον άνθρωπο που λατρεύτηκε όσο λίγοι. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί που τέθηκαν ενάντια στη σειρά και διαφωνούν με το περιεχόμενό της.

