Ο Καναδός επιστρέφει στην ομάδα με την οποία κατέκτησε τον μοναδικό του τίτλο στη Formula 1.

Την επιστροφή του Ζακ Βιλνέβ στο έμψυχο δυναμικό της ανακοίνωσε η Williams Racing. H βρετανική ομάδα επισημοποίησε πως ο Καναδός θα έχει το ρόλο του πρεσβευτή για την αγωνιστική σεζόν του 2025 σηματοδοτώντας την επιστροφή του μετά από 27 χρόνια.

Ο Βιλνέβ έκανε ντεμπούτο στη Formula 1 το 1996 με την ομάδα της Williams και εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή. Το 1997 έπειτα από μια σκληρή μάχη απέναντι στον Μίκαελ Σουμάχερ κατέκτησε το πρωτάθλημα οδηγών. Εκείνη τη χρονιά η ομάδα του Γκρόουβ κατέκτησε τους τελευταίους της τίτλους στη Formula 1. Το 1998 ήταν η τελευταία χρονιά του Βιλνέβ στη Williams, καθώς αποφάσισε να υπογράψει με την BAR το 1999.

Για το νέο του ρόλο ως πρεσβευτής της Williams Racing ο Βιλνέβ ανέφερε: «Η Williams ήταν ανέκαθεν ένα σημαντικό μέρος της ζωής μου γεμάτο με όμορφες αναμνήσεις. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα είμαι και πάλι μέλος της οικογένειας. Θα βοηθήσω στους εορτασμούς της ιστορίας της ομάδας και θα στηρίξω το μέλλον της».

Williams Racing confirms that F1 World Champion Jenson Button and Jamie Chadwick continue as ambassadors for the 2025 season.



1997 Drivers’ Champion Jacques Villeneuve joins the line-up, further strengthening the team’s celebrated history and its ambitious future.