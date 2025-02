Ένας Φορντ φιλοσοφεί για τη ζωή μέσα σε ένα... Jeep (vid)

Το «Owner’s Manual» είναι μια διαφορετική προσέγγιση από την Jeep, με πρωταγωνιστή τον Χάρισον Φορντ.

Η Jeep παρουσίασε τη νέα της διαφήμιση κατά τη διάρκεια του Super Bowl, με πρωταγωνιστή τον Χάρισον Φορντ, σε ένα διαφορετικό και ιδιαίτερα προσωπικό σποτ με τίτλο «Owner’s Manual». Σε αντίθεση με τις συνήθεις εντυπωσιακές και γεμάτες δράση διαφημίσεις που προβάλλονται στη διάρκεια του μεγάλου τελικού, η Jeep επέλεξε έναν πιο ήσυχο και στοχαστικό τόνο, παραδίδοντας ένα μήνυμα που αφορά την ελευθερία επιλογών στη ζωή, συνδέοντάς το με τη φιλοσοφία της μάρκας.

Το δίλεπτο φιλμ σκηνοθέτησε ο Τζέιμς Μάνγκολντ, γνωστός για τις ταινίες Ford v Ferrari, Indiana Jones and the Dial of Destiny και The Wolverine, ενώ την παραγωγή ανέλαβε η Minted Content σε συνεργασία με τη Stellantis.

Η ιδέα πίσω από το «Owner’s Manual»

Το «Owner’s Manual» ξεκινά με τον Χάρισον Φορντ να μιλά για τη ζωή, τονίζοντας πως, σε αντίθεση με τα αυτοκίνητα, οι άνθρωποι δεν γεννιούνται με ένα εγχειρίδιο οδηγιών που να τους καθοδηγεί. Το βασικό μήνυμα της διαφήμισης είναι ότι οι επιλογές που κάνουμε είναι αυτές που καθορίζουν τη ζωή μας και γι’ αυτό πρέπει να επιλέγουμε αυτό που μας κάνει ευτυχισμένους.

Ο ίδιος ο Χάρισον Φορντ, στο σποτ, αναφέρει: «Επίλεξε αυτό που σε κάνει ευτυχισμένο. Οι φίλοι μου, η οικογένειά μου, η δουλειά μου με κάνουν ευτυχισμένο. Αυτό το Jeep (Wrangler 4xe) με κάνει ευτυχισμένο… παρόλο που το όνομά μου είναι Φορντ. Αυτό είναι το δικό μου εγχειρίδιο. Βγες εκεί έξω. Γράψε το δικό σου».

Με αυτή τη δήλωση, η Jeep θέλησε να δώσει έμφαση στη σύνδεση του αυτοκινήτου με τις προσωπικές μας εμπειρίες και τις επιλογές που διαμορφώνουν τη ζωή μας.

Μια διαφήμιση διαφορετική από τις συνηθισμένες του Super Bowl

Η Stellantis ήταν η μοναδική αυτοκινητοβιομηχανία που διαφήμισε τα μοντέλα της στο φετινό Super Bowl, με παρουσία τόσο από τη Jeep όσο και από τη Ram Trucks. Το «Owner’s Manual» ξεχωρίζει από άλλες διαφημίσεις του Super Bowl, καθώς αποφεύγει τις υπερβολές και επιλέγει μια απλή, ήρεμη και στοχαστική αφήγηση.

Ο Ολιβιέ Φρανσουά, παγκόσμιος επικεφαλής μάρκετινγκ της Stellantis, εξηγεί τη λογική πίσω από αυτή την επιλογή: «Μαζί με τον Χάρισον Φορντ και τον Τζέιμς Μάνγκολντ, δουλέψαμε πολύ στενά για να δημιουργήσουμε ένα οικείο φιλμ που θα ξεχωρίζει για τη λιτότητα και τη συναισθηματική του δύναμη. Είναι το αντίθετο από αυτό που περιμένει κανείς από μια διαφήμιση του Super Bowl, αλλά απόλυτα συνεπές με τη φιλοσοφία των προηγούμενων ταινιών μας για το event».

Η Jeep και το πνεύμα της περιπέτειας

Η Jeep είναι συνδεδεμένη με την περιπέτεια και την ελευθερία, κάτι που αντικατοπτρίζεται και σε αυτή τη διαφήμιση. Όπως αναφέρει ο Μπομπ Μπρόντερντορφ, CEO της Jeep: «Για περισσότερα από 80 χρόνια, η Jeep έχει εκπροσωπήσει την ελευθερία και την περιπέτεια, ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο. Στη φετινή μας διαφήμιση, επιλέξαμε τον Χάρισον Φορντ, έναν άνθρωπο που τόσο στη μεγάλη οθόνη όσο και στη ζωή του ενσαρκώνει την εξερεύνηση και την τόλμη. Στον κινηματογράφο, έχει ταξιδέψει από τη μια άκρη του γαλαξία στην άλλη, και στην πραγματική ζωή είναι γνωστός για την αγάπη του προς τη φύση και τις αποστολές του στον αέρα και στο έδαφος. Ο Φορντ ξέρει τι σημαίνει Jeep».

Η διαφήμιση περιλαμβάνει επίσης την πρωτότυπη μουσική σύνθεση "Go Anywhere" του Nathaniel Murphy, η οποία γράφτηκε ειδικά για την Jeep, υπογραμμίζοντας το μήνυμα του brand για απεριόριστες δυνατότητες εξερεύνησης.

Η Jeep στην εποχή της ηλεκτροκίνησης

Το «Owner’s Manual» δεν είναι απλώς ένα μήνυμα για την ελευθερία και την περιπέτεια, αλλά αποτελεί και μια ευκαιρία για τη Jeep να προβάλλει τη νέα της γκάμα ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων. Στο σποτ εμφανίζεται το Jeep Wrangler 4xe, το plug-in υβριδικό SUV που συνδυάζει τις κλασικές off-road δυνατότητες της Jeep με την εξηλεκτρισμένη απόδοση.

Η Jeep προσφέρει πλέον πολλαπλές επιλογές κίνησης στους καταναλωτές, με BEV, plug-in hybrid και συμβατικές εκδόσεις. Ο πρώτος πλήρως ηλεκτρικός Jeep Wagoneer S έχει ήδη λανσαριστεί στις ΗΠΑ και τον Καναδά και αναμένεται να φτάσει στην Ευρώπη μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Φωτογραφίες: Jeep