Η δεύτερη ομάδα της Red Bull στη Formula 1 θα αντλήσει πολλά στοιχεία από το μονοθέσιο με το οποίο ο Μαξ Φερστάπεν πήρε τον τέταρτο τίτλο της καριέρας του.

Με στόχο ένα καλύτερο 2025 η Racing Bulls κάνει ό,τι μπορεί ώστε να παρουσιάσει ένα καλύτερο μονοθέσιο στη φετινή σεζόν της Formula 1. H ομάδα που έχει αγωνιστεί με τρία διαφορετικά ονόματα τα τρία τελευταία χρόνια στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ θα εμπνευστεί από τη Red Bull Racing στην εξέλιξη του φετινού της μονοθεσίου.

Η Racing Βulls στους τελευταίους αγώνες του 2024 «κούμπωσε» στο μονοθέσιό της την πίσω ανάρτηση και το κιβώτιο της Red Bull RB20 με την οποία ο Μαξ Φερστάπεν αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής. Η κίνηση αυτή είναι εντός κανονισμών της Formula 1, μιας και ομάδες επιτρέπεται να προμηθεύονται ένα συγκεκριμένο αριθμό εξαρτημάτων από άλλες.

Δεν θα είναι το μόνο κοινό που θα έχει το μονοθέσιο της Racing Bulls με τη Red Bull του 2024. Όπως αναφέρει το autoracer.it, η VCARB02 (η φετινή ονομασία του μονοθεσίου της) πέρα από την ανάρτηση και το κιβώτιο η Racing Bulls θα έχει τα ίδιο σχεδιασμό sidepods και στις εισαγωγές αέρα στα ψυγεία με το περσυνό μονοθέσιο της Red Bull Racing. Επιπλέον θα έχει ένα νέο σχεδιασμό στην εμπρός αεροτομή της ώστε να βελτιστοποιήσει τη ροή αέρα.

