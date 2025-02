Η αμερικανική ομάδα θέλει να προλάβει πιθανές εντάσεις ανάμεσα στο νέο της οδηγικό δίδυμο στη φετινή σεζόν της Formula 1.

Νέα στρατηγική στο 2025 αναμένεται να ακολουθήσει η Haas. Ο επικεφαλής της αμερικανικής ομάδας, Αγιάο Κομάτσου, θέλει να δει τους δύο οδηγούς του να συμπεριφέρονται άψογα κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Για πρώτη φορά μετά το 2021 η Haas θα αγωνιστεί στη Formula 1 με ένα νέο οδηγικό δίδυμο. Ο πολύπειρος Έστεμπαν Οκόν θα πλαισιωθεί από τον rookie Όλιβερ Μπέρμαν, οι οποίοι φιλοδοξούν να ανεβάσουν επίπεδο τη μικρότερη σε μέγεθος και ανθρώπινο δυναμικό ομάδα του grid.

Μιλώντας στο motorsport.com, o επικεφαλής της Haas, Αγιάο Κομάτσου δεν θα περιμένει να ολοκληρωθούν οι πρώτοι αγώνες για να υιοθετήσει συγκεκριμένες οδηγίες στους οδηγούς του: «Οι κανόνες πρέπει να είναι ξεκάθαροι από την πρώτη ημέρα. Θα υπάρξουν διευκρινίσεις πριν από τον πρώτο αγώνα της σεζόν. Λόγω αυτού δεν περιμένω καμία επαφή ανάμεσα στους teammates, ή εγκαταλείψεις. Ένα καλό είναι πως θα χρειαστεί να παλέψουν σκληρά. Πέρυσι παραλίγο να είχαμε πρόβλημα μόνο σε έναν αγώνα, στην Αυστρία. Δεν υπήρξε ουσιαστικό πρόβλημα. Αυτό συνέβη επειδή δεν είχαμε καλή εκτέλεση των pit-stop. Ως ομάδα δεν πρέπει να τα κάνουμε μαντάρα. Οι κανόνες εντός της ομάδας πρέπει να είναι ξεκάθαροι ώστε να τους κατανοήσουν πλήρως οι οδηγοί».

