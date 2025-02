O 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 φρόντισε να δώσει ένα αποχαιρετιστήριο δώρο στους 3.000 εργαζομένους της γερμανικής ομάδας πριν γίνει κάτοικος Ιταλίας.

Από το 2014 έως το 2021 ο συνδυασμός Λιούις Χάμιλτον και Mercedes-AMG σκορπούσε τον τρόμο στον κόσμο της Formula 1. O Βρετανός κέρδισε 6 από τους 7 τίτλους της καριέρας του με τη βρετανική ομάδα, ενώ έχασε έναν έπειτα από αμφιλεγόμενες αποφάσεις της Διεύθυνσης Αγώνα στο Άμπου Ντάμπι το 2021.

Από τη φετινή σεζόν ο Χάμιλτον θα αγωνίζεται με τη Scuderia Ferrari κάνοντας ένα νέο ξεκίνημα στην ήδη επιτυχημένη καριέρα του. Ο Βρετανός, ο οποίος έγραψε χρυσές σελίδες στην ιστορία της Formula 1 με τα «ασημί βέλη» δεν ήθελε να φύγει χωρίς να πει το δικό του αντίο με τρόπο που μόνο εκείνος ξέρει.

After 246 races, 84 wins, 78 poles, 153 podiums, eight World Constructors’ Championships and six World Drivers’ Championships together... All that's left to say is danke, Lewis ❤️ pic.twitter.com/w9kKa4bo2o

Για το λόγο αυτό επέλεξε να αφήσει ένα ιδιαίτερο δώρο σε κάθε έναν 3.000 εργαζομένους της Mercedes στο εργοστάσιο του Μπράκλεϊ. Ο Βρετανός φρόντισε να στείλει μία σειρά από ειδικούς πίνακες στους τέως συναδέλφους του.

Ένας εξ’ αυτών, ο οποίος βρίσκεται στην είσοδο του εργοστασίου τον επιμελήθηκε ο διάσημος καλλιτέχνης Πολ Οζ. Ο πίνακας έχει ως κύριο θέμα τον Χάμιλτον μέσα στην W10 του 2019 και συγκεκριμένα από το Grand Prix Μονακό.

🚨| Sir Lewis Hamilton commissioned a departing present for everyone at Mercedes. The artist's only remit from Lewis Hamilton was 'to focus on the car rather than Lewis'. The original painting hangs in Brackley and prints were made for all 3000 members of his Mercedes team :… pic.twitter.com/EGgRmHLaw6