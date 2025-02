Ο Άλεξ Μάρκεθ έκλεισε τις δοκιμές της Μαλαισίας στην πίστα της Σεπάνγκ στην κορυφή των χρόνων για την ομάδα της Gresini, με την Ducati να κάνει το 1-2.

Το πρώτο χειμερινό τεστ του MotoGP για το 2025 ολοκληρώθηκε. Ομάδες και αναβάτες είχαν στη διάθεσή τους τρεις ημέρες ώστε να δοκιμάσουν, να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν τις νέες τους μοτοσικλέτες. Το πρόγραμμά τους ήταν γεμάτο, μιας και υπάρχει περιορισμένος αριθμός ημερών πριν την έναρξη της αγωνιστικής σεζόν.

Ταχύτερος την τελευταία ημέρα ήταν ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini. O Ισπανός σημείωσε το 1:56,493, χρόνος ο οποίος ήταν ο ταχύτερος όλου του τριημέρου. Πίσω του για μόλις 7 χιλιοστά του δευτερολέπτου ήταν ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια, ο οποίος έδωσε στην Ducati το 1-2 στο τεστ της Σεπάνγκ.

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha συνέχισε τις υψηλές του «πτήσεις», καθώς κατέλαβε την 3η θέση. Το 1:56,724 είναι μάλιστα ο ταχύτερος χρόνος που έχει σημειώσει ποτέ στην πίστα της Σεπάνγκ και αυτό δείχνει την βελτίωση του ιαπωνικού εργοστασίου. Στην 4η θέση της κατάταξης βρέθηκε ο Φράνκο Μομπριντέλι με την Ducati της VR46.

O Μαρκ Μάρκεθ έκανε τους περισσότερους γύρους την τελευταία ημέρα στη Σεπάνγκ με 60 και ήταν 5ος, ενώ ο Πέδρο Ακόστα έφερε την KTM στην 6η θέση. Θετική ήταν η παρουσία του Ζοάν Ζαρκό με την LCR Honda, ο οποίος πήρε την 7η θέση, ενώ ο Τζοάν Μιρ της εργοστασιακής ομάδας της Honda ήταν 8ος. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Μάρκο Μπετζέκι με Aprilia και Άλεξ Ρινς με Yamaha.

Μετά το πρώτο τεστ του 2025, ένα συμπέρασμα που μπορεί να βγει είναι πως οι διαφορές μεταξύ των κατασκευαστών είναι αρκετά μικρές. Συγκεκριμένα η πρώτη Ducati είναι μόλις 8 δέκατα του δευτερολέπτου μπροστά από την 5η Aprilia. Όπως είναι λογικό, οι δοκιμές εξέλιξης δεν προσφέρονται για ακριβή συμπεράσματα και όλες οι απαντήσεις θα δοθούν εντός της αγωνιστικής σεζόν.

Απομένει μόλις ένα διήμερο τεστ πριν το ξεκίνημα της χρονιάς του MotoGP. Αυτό θα γίνει στις 12-13 Φεβρουαρίου στην Μπούριραμ της Ταϊλάνδης, την πίστα που θα φιλοξενήσει την πρεμιέρα της σεζόν.

Φωτογραφίες: Gresini Racing media