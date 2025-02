Η Aprilia υπονοεί ευθύνες της Michelin για το σοβαρό ατύχημα του Χόρχε Μαρτίν, ενώ η γαλλική εταιρεία ελαστικών απορρίπτει τις κατηγορίες.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων δοκιμών της σεζόν στη Σεπάνγκ της Μαλαισίας, ο πρωταθλητής του MotoGP, Χόρχε Μαρτίν, υπέστη σοβαρό ατύχημα, το οποίο οδήγησε σε πολλαπλά κατάγματα στο δεξί του χέρι και στο αριστερό του πόδι. Το ατύχημα συνέβη στη στροφή 2 της πίστας, όταν ο Μαρτίν έχασε τον έλεγχο της Aprilia του, με αποτέλεσμα ναJorge Μαρτίν εκτοξευθεί βίαια από τη μοτοσικλέτα.

Η Aprilia, μετά από αρχική ανάλυση των δεδομένων, απέκλεισε το ενδεχόμενο μηχανικού προβλήματος ή λάθους του αναβάτη, χαρακτηρίζοντας το ατύχημα ως «ανεξήγητο». Ο διευθύνων σύμβουλος της ομάδας, Μάσιμο Ρίβολα, δήλωσε:

«Μπορώ να διαβεβαιώσω ότι ο Χόρχε δεν έκανε κανένα λάθος και ότι η μοτοσικλέτα δεν παρουσίασε κανένα πρόβλημα. Τα δεδομένα δείχνουν ότι δεν επιτάχυνε ούτε υπήρξε σφάλμα στο σύστημα ελέγχου πρόσφυσης, αλλά κάτι δεν πήγαινε καλά».

This was @88jorgemartin's awful highside in his first hours with the number 1 plate 💢



He's at the hospital undergoing tests due to left foot and right hand pain. Updates will follow and in the meantime, we're sending our best wishes to the World Champ 💪#MotoGP pic.twitter.com/2UQtHKOq1w