Ο αναβάτης της Yamaha σημείωσε την ταχύτερη επίδοση την πρώτη ημέρα δοκιμών του MotoGP στην πίστα της Σεπάνγκ. Στο νοσοκομείο μετά από πτώση ο Χόρχε Μαρτίν.

Η νέα σεζόν του MotoGP ξεκινά με τις χειμερινές δοκιμές, οι οποίες πραγματοποιούνται και φέτος στην πίστα της Σεπάνγκ στη Μαλαισία. Κάθε μέρα οι αναβάτες έχουν στη διάθεσή τους δύο περιόδους δοκιμών, με την κάθε μία να έχει διάρκεια 4 ώρες.

Πρωταγωνιστής της πρώτης ημέρας ήταν ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha. O Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής του 2021 σημείωσε την ταχύτερη επίδοση με χρόνο το 1:57,555. Οι χρόνοι έχουν μικρή σημασία όταν πρόκειται για χειμερινές δοκιμές και αυτό το οποίο εστιάζουν οι ομάδες είναι η βελτίωση των μοτοσικλετών και η εύρεση των κατάλληλων ρυθμίσεων.

Στη 2η θέση της κατάταξης ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ της εργοστασιακής Ducati, με τον Ισπανό να είναι 0,051δλ πιο αργός από τον Κουαρταραρό. Ο μικρός αδερφός του, Άλεξ Μάρκεθ, ήταν στην 3η θέση για λογαριασμό της Gresini Racing, με τον ταχύτερο χρόνο του να υπολείπεται 0,183δλ από αυτόν του αναβάτη της Yamaha.

Ο rookie Φερμίν Αλντεγκέρ με τη δεύτερη GP24 της Ducati ήταν στην 4η θέση εντυπωσιάζοντας με την ταχύτητά του. Πίσω του βρέθηκε ο Φράνκο Μορμπιντέλι, ο οποίος φέτος οδηγεί για τη VR46 του Βαλεντίνο Ρόσι.

Ο Τζοάν Μιρ ήταν στην 6η θέση με τη Honda έχοντας ως ταχύτερη επίδοση το 1:58,115. Ακολούθησε ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46, ενώ 8ος ήταν ο Τζακ Μίλερ της Pramac Yamaha. Την πρώτη 10άδα της εναρκτήριας ημέρας δοκιμών συμπλήρωσαν οι Ζοαν Ζαρκό της LCR και Μιγκέλ Ολιβέιρα της Pramac Yamaha.

Η KTM ήταν εκτός 10άδας την πρώτη ημέρα στη Σεπάνγκ, ωστόσο είχε τρεις αναβάτες στις θέσεις 11, 12 και 13. Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια, ήταν μόλις στη 17η θέση, με τον Ιταλό να εστιάζει στο στήσιμο της GP25.

