Ο πρώην τεχνικός της αυστριακής ομάδας πιστεύει πως ένας συγκεκριμένος λόγος που αντιμετώπισε τόσα προβλήματα το 2024 στη Formula 1.

Για ένα μεγάλο μέρος της περασμένης αγωνιστικής σεζόν της Formula 1, η Red Bull Racing δεν είχε το ταχύτερο μονοθέσιο στην πίστα. Παρά το εξαιρετικό ξεκίνημα με 7 νίκες στους 10 πρώτους αγώνες (δια χειρός Μαξ Φερστάπεν), η αυστριακή ομάδα έχασε έδαφος έναντι του ανταγωνισμού.

Η αντίδρασή της άργησε σημαντικά και ως αποτέλεσμα οι McLaren και Ferrari την ξεπέρασαν και τερμάτισαν μπροστά της στη βαθμολογία των κατασκευαστών. Πολλές είναι οι θεωρίες σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν τους τεχνικούς της Red Bull στο Μίλτον Κινς να είναι βυθισμένοι στα προβλήματα, όμως συγκεκριμένη απάντηση ακόμη δεν υπάρχει.

