Η ιαπωνική ομάδα αποκάλυψε τη μοτοσικλέτα για το πρωτάθλημα του MotoGP στο 2025 η οποία διαθέτει νέο χρωματισμό.

Η Honda για την επερχόμενη σεζόν του MotoGP υιοθέτησε νέο χρωματισμό και σχεδιασμό για την RC213V. Έπειτα από την αποχώρηση της Repsol από βασικό χορηγό της ιαπωνικής ομάδας μετά από 30 χρόνια, τη θέση της πήρε η Castrol, της οποίας ωστόσο το λογότυπο δεν κυριαρχεί πάνω στη μοτοσικλέτα.

Για το 2025 οι Ιάπωνες επέλεξαν τα παραδοσιακά χρώματα, κόκκινο, λευκό και σκούρο μπλε ώστε να «ντύσουν την RC213V, σηματοδοτώντας έτσι το ξεκίνημα μιας νέας εποχής. Όπως και στη μοτοσικλέτα του WSBK, έτσι και στου MotoGP, το κόκκινο καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της.

Η Honda αποκάλεσε την παρουσίαση της νέας RC213V ως το ξεκίνημα μιας νέας εποχής. Αναβάτες της και την καινούργια σεζόν θα είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2020, Τζοάν Μιρ και ο Λούκα Μαρίνι.

Το 2025 σηματοδοτεί επίσης την έναρξη της συνεργασίας με την Castrol. Η συνεργασία της δεν είναι κάτι καινούργιο στον κόσμο των αγώνων μοτοσικλετών, μιας και ένωσαν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους το 1959 το Isle of Man TT. Επιπλέον, από το 2016 η Castrol ήταν χορηγός της δορυφορικής ομάδας της Honda, LCR.

To 2024 ήταν η χειρότερη χρονιά της Honda στη σύγχρονη ιστορία του MotoGP. Η ιαπωνική ομάδα τερμάτισε τελευταία στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, ενώ οι αναβάτες της τερμάτισαν στις θέσεις 21 και 22 στο πρωτάθλημα αναβατών.

Η φετινή σεζόν είναι άκρως σημαντική για τη Honda, καθώς ψάχνει τρόπο για να βελτιώσει τη μοτοσικλέτα της ώστε να είναι και πάλι ανταγωνιστική. Χάρη στους κανονισμούς εξέλιξης του MotoGP, το ιαπωνικό εργοστάσιο έχει πολλές ελευθερίες και μπορεί να κάνει τις περισσότερες αναβαθμίσεις στηv RC213V από κάθε άλλο κατασκευαστή.

A story that started in 1959 and has amassed more than 500 wins on two wheels, @Castrol and HRC join forces in @MotoGP with clear ambitions for the future. pic.twitter.com/ncYi9h8xlS