Για να δούμε το μονοθέσιο με το οποίο ο Ολλανδός οδηγός θα υπερασπιστεί τον τίτλο του στη Formula 1 θα πρέπει να περιμένουμε αρκετές ημέρες.

Η εποχή που οι ομάδες της Formula 1 παρουσιάζουν τα μονοθέσιά τους πλησιάζει. Πρόκειται για μία συναρπαστική περίοδο, στην οποία όλοι οι φίλοι του σπορ περιμένουν να δουν τα νέα «όπλα» των ομάδων της επερχόμενης σεζόν.

Τα πράγματα το 2025 είναι όμως πολύ διαφορετικά. Η εκδήλωση της Formula 1 στην Ο2 Arena του Λονδίνου στις 18 Φεβρουαρίου αλλάζει σημαντικά το πρόγραμμα των ομάδων. Εκεί, θα δούμε τους 20 οδηγούς των 10 ομάδων, οι οποίες με τη σειρά τους θα αποκαλύψουν τους χρωματισμούς τους για το 2025, όχι όμως τα νέα τους μονοθέσια.

Γνωρίζουμε ήδη πως η Mercedes-AMG F1 δεν θα κάνει παρουσίαση του μονοθεσίου της πριν τις χειμερινές δοκιμές στο Μπαχρέιν και την ίδια συνταγή θα ακολουθήσει η Red Bull Racing.

Getting ready to lock in 🔒🔜#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/Mue118jpKL