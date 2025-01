Η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε την ημερομηνία που θα δούμε το πρώτο ασημένιο βέλος μετά την αποχώρηση του Λιούις Χάμιλτον.

Το 2025 η Mercedes-AMG F1 αλλάζει τις παραδόσεις. Κάθε χρόνο η γερμανική ομάδα παρουσίαζε το μονοθέσιό της στην πίστα του Σίλβερστον και το συνδύαζε με το πρώτο shakedown πριν τις χειμερινές δοκιμές.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, η Mercedes αποφάσισε φέτος να κάνει την αποκάλυψη του νέου της μονοθεσίου όσο πιο αργά ήταν εφικτό. Μέσω των λογαριασμών της στα social media ανακοίνωσε πως η W16 θα αποκαλυφθεί στις 24 Φεβρουαρίου, δύο μόλις ημέρες πριν ξεκινήσουν οι χειμερινές δοκιμές στο Μπαχρέιν.

Προς ώρας είναι άγνωστο αν η παρουσίαση θα είναι από την πίστα ή μέσω ψηφιακών φωτογραφιών στα social media. Το σίγουρο είναι πως η Mercedes έχει «κλείσει» την πίστα του Σακχίρ ώστε να κάνει εκεί το shakedown της W16 με τους Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι να κάνουν τα πρώτα τους χιλιόμετρα με το νέο τους «όπλο».

Μπορεί να περιμένουμε μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου για να δούμε το νέο ασημένιο βέλος, ωστόσο θα ξέρουμε από πριν το χρωματισμό του. Στις 18 Φεβρουαρίου στην εκδήλωση της Formula 1 στην O2 Arena η Mercedes θα έχει ένα μονοθέσιο επίδειξης το οποίο θα είναι βαμμένο με τα χρώματα του 2025.

