H αμερικανική φίρμα επιβεβαίωσε πως ξεκίνησε την προετοιμασία για να ξεκινήσει πρόγραμμα Hypercar με το οποίο θα διεκδικήσει παγκόσμιους τίτλους και νίκες στο Λε Μαν.

Οι αγώνες αντοχής αναμένεται να γίνουν ακόμη πιο συναρπαστικοί τα επόμενα χρόνια. Η Ford ανακοίνωσε πως θα ενταχθεί στην κατηγορία Hypercar του WEC από το 2027 σηματοδοτώντας την επιστροφή της στη διεκδίκηση νικών στις 24 Ώρες Λε Μαν στη γενική κατάταξη.

Πρόκειται για την πρώτη εργοστασιακή εργοστασιακή συμμετοχή στην κορυφαία κατηγορία αγώνων αντοχής μετά το 1983 και η αμερικανική μάρκα θα επιχειρήσει να κατακτήσει την 5η της νίκη στο Λε Μαν. Η Ford έχει πλούσια ιστορία στους αγώνες αντοχής από τη δεκαετία του ’60 με το θρυλικό GT να παίρνει τέσσερις συνερχόμενες νίκες στο Μαν από το 1966 έως το 1969.

BREAKING: Ford to enter Hypercar class.



Ford has today announced that it will enter the Hypercar class of the FIA World Endurance Championship and the 24 Hours of Le Mans in 2027.



We officially have another brand new Hypercar on its way.

#WEC #Ford @Ford @FordPerformance… pic.twitter.com/7h8BIz0gP5 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) January 31, 2025

Το Hypercar που επέλεξε να κατασκευάσει η Ford θα βασιστεί στους τεχνικούς κανονισμούς LMDh. Ως αποτέλεσμα θα κληθεί να προμηθευτεί σασί από κατασκευαστές αγωνιστικών πρωτοτύπων LMP2. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαβορί για την προμήθεια των σασί είναι οι Oreca και Multimatic.

Η Ford έχει ήδη παρουσία στο WEC στην κατηγορία LMGT3 με τη Mustang GT3. Στις κατηγορίες GT η Ford είχε πρόσφατη παρουσία στο θεσμό και το Λε Μαν από το 2016 έως 2019, με το GT να κερδίζει τον διάσημο 24ωρο αγώνα στην πρώτη του χρονιά συμμετοχής.

The cleanest Mustang duo you've ever seen 😮‍💨



Proton Competition #77 and #88 have a new mirrored LMGT3 livery for 2025.



Are you a fan? ⬇️#WEC @ProtonRacing @FordPerformance @24hoursoflemans pic.twitter.com/I07v3TAer2 January 30, 2025

Η επιστροφή της Ford αναβιώνει τη θρυλική μάχη με τη Ferrari για νίκες στο Λε Μαν, η οποία άφησε τέτοια ιστορία που έγινε μάλιστα ταινία με τίτλο «Ford vs Ferrari».

They’ve got history.



In 2027 the iconic Ford and Ferrari rivalry will return to the track. This time, in the Hypercar class of the FIA World Endurance Championship.



Who will triumph in the race to be the fastest?#WEC #Ford #Ferrari @24hoursoflemans pic.twitter.com/eTYHqdPwQe — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) January 31, 2025

Η είσοδος της Ford κάνει ακόμη πιο πλούσια την κατηγορία Hypercar, η οποία προσφέρει εντυπωσιακές μάχες, θέαμα, δράμα και ανατροπές στο WEC. Στη φετινή σεζόν αγωνίζονται οι: Toyota, Ferrari, Porsche, Peugeot, Alpine, BMW, Cadillac και Aston Martin, ενώ από το 2026 θα ενταχθεί στο grid η Hyundai μέσω της Genesis.

Η πρεμιέρα του WEC στο 2025 είναι στις 28 Φεβρουαρίου με τα 1.812 χιλιόμετρα του Κατάρ.

Φωτογραφίες: Ford