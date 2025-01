Το σενάριο να δούμε τον οδηγό της Red Bull Racing να φοράει την πράσινη αγωνιστική φόρμα έχει «βαφτιστεί» πραγματικό.

Η Silly Season της Formula 1 ξεκίνησε αρκετά νωρίς για το 2025 και το όνομα που έχει συνδεθεί με αποχώρηση από την τωρινή του ομάδα είναι αυτό του Μαξ Φερστάπεν.

Το μέλλον του 4 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή ήταν από την περασμένη χρονιά αντικείμενο συζήτησης και είναι πολύ πιθανό να συνεχιστεί αυτό και φέτος. Οι τελευταίες φήμες ήθελαν την Aston Martin να προσφέρει το εξωπραγματικό ποσό του 1 δισεκατομμυρίου λιρών στον Φερστάπεν για να γίνει κάτοικος Σίλβερστον.

Our home races on the 2025 #F1 calendar 🏠 pic.twitter.com/kEobEpYZO0