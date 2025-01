Η αυστριακή ομάδα αναμένεται να κάνει μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της, ενόψει των μεγάλων αλλαγών στους κανονισμούς.

Από τη χρονιά που μπήκε στη Formula 1 η Red Bull Racing έχει γράψει ιστορία και είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες στη σύγχρονη ιστορία του σπορ. Μετράει συνολικά 8 πρωταθλήματα οδηγών, 6 κατασκευαστών και 132 νίκες.

To 2026 αναμένεται να ανοίξει ένα κεφάλαιο στην ιστορία της, καθώς θα αγωνιστεί στη Formula 1 με τη δική της μονάδα ισχύος. Μάλιστα, εξασφάλισε τη συνεργασία της Ford, η οποία θα προσφέρει σημαντικά οφέλη, ιδιαίτερα στον τομέα του υβριδικού συστήματος.

An inch perfect final sector in one of the most important Qualifying sessions of the season 😮‍💨#F1 || @Max33Verstappen pic.twitter.com/2fRU6j2QgN