Ξεκάθαρος ο Αυστριακός για το μέλλον του Ολλανδού πολυπρωταθλητή στη Red Bull Racing, η οποία πρέπει να προσπαθήσει πολύ για να τον κρατήσει.

Στις τάξεις της Red Bull Racing βλέπουν ως πολύ πιθανό σενάριο την αποχώρηση του Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός το 2024 συνδέθηκε με μία κίνηση μακριά από το εργοστάσιο των «ταύρων». Η κύριοι λόγοι ήταν η πτώσης στην απόδοση της αυστριακής ομάδας σε συνδυασμό με τις εσωτερικές διαμάχες μεταξύ κορυφαίων στελεχών.

Ο Φερστάπεν έχει συμβόλαιο με τη Red Bull έως το 2028, όμως φοβούνται στις τάξεις της αυστριακής ομάδας πως ο Ολλανδός θα θελήσει να αποχωρήσει νωρίτερα. Μιλώντας στο F1-Insider, ο αγωνιστικός σύμβουλος των «ταύρων», Χέλμουτ Μάρκο, πιστεύει πως μόνο με έναν τρόπο θα κρατήσουν τον παγκόσμιο πρωταθλητή.

