Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε ο Σεμπαστιάν Οζιέ τη νέα σεζόν του WRC κερδίζοντας στο Μόντε Κάρλο για 10η φορά στην καριέρα του, με την Toyota Gazoo Racing να κάνει το 1-2.

Ιστορική 10η νίκη στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο για τον Σεμπαστιάν Οζιέ, ο οποίος διατήρησε το προβάδισμά του την τέταρτη ημέρα του αγώνα. Η φετινή σεζόν του WRC ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο, με ανατροπές και μάχες για τις κορυφαίες θέσεις μέχρι και την τελευταία Ειδική Διαδρομή.

Ένα ιστορικό ρεκόρ

Έπειτα από 18 απαιτητικές ΕΔ στα αποτελέσματα ο Οζιέ επικράτησε έναντι του teammate του στην Toyota Gazoo Racing, Έλφιν Έβανς. Η μεταξύ τους διαφορά ήταν 18,5 δλ κι έτσι έφτασε σε διψήφιο αριθμό νικών στον αγώνα, κάτι που δεν έχει επιτευχθεί ξανά στο παρελθόν.

Μάλιστα, κατάφερε να κερδίσει και την Power Stage των 17,92 χλμ για 0,3 δλ έναντι του Ουαλού και πήρε τους 5 επιπλέον βαθμούς.

Ο Οζιέ δήλωσε αμέσως μετά τον τερματισμό αφήνοντας υπόνοιες πως μπορεί να σταματήσει από την ενεργό δράση: «Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, τι αγώνας! Πιστεύω πως είχα μαζί μου ένα τυχερό άστρο. Αυτό ήταν ο θείος μου, τον οποίο έχασα πριν από έναν χρόνο. Είμαι σίγουρος πως τα έδινε όλα για εμένα και η νίκη αυτή είναι αφιερωμένη σε εκείνον. Δεν ξέρω αν αυτός ήταν ο τελευταίος μου αγώνας. Θα ήταν ένα καλό σημείο να σταματήσω».

Σκληρή μάχη για τις θέσεις του βάθρου

Ο Έβανς έδινε σκληρή μάχη με τον Αντριέν Φουρμό της Hyundai για τη 2η θέση και κατάφερε να επικρατήσει. Η μεταξύ τους διαφορά στον τερματισμό ήταν μόλις 7,5 δευτερόλεπτα. Εντυπωσιακό το ντεμπούτο του Γάλλου με την κορεατική ομάδα στο WRC, καθώς ανέβηκε στο βάθρο, το οποίο ήταν το έκτο της καριέρας του.

Πίσω τους είχαμε αλλαγή στην 4η θέση, με τον Κάλε Ροβάνπερα να παίρνει την 4η θέση από τον Ότ Τάνακ στην τελευταία ΕΔ. Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής πίεσε την τελευταία ημέρα και κατάφερε να πάρει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα σε ένα ράλλυ το οποίο δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα.

O παγκόσμιος πρωταθλητής, Τιερί Νεβίλ, ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 6η θέση έπειτα από ένα επεισοδιακό τετραήμερο στα βουνά του Μόντε Κάρλο. Ο Βέλγος τερμάτισε μπροστά από τον πρωτοεμφανιζόμενο Τζός ΜακΈρλιν της M-Sport Ford, ενώ την πρώτη 10άδα στη Γενική Κατάταξη συμπλήρωσαν οι οδηγοί της WRC 2 Γιοχάν Ροσέλ με Citroen, Νικολάι Γκριαζίν με Skoda και Ερίκ Καμιλί με Hyundai.

Την τελευταία ημέρα εγκατέλειψαν οι οδηγοί της Toyota, Τακαμότο Κατσούτα και Σάμι Παγιάρι , όπως επίσης και ο Γκρεγκουάρ Μουνστέρ της M-Sport, έχοντας εξόδους στις πρωινές Ειδικές Διαδρομές.

Η επόμενη μάχη

Επόμενος αγώνας του WRC στη σεζόν του 2025 είναι το Ράλλυ Σουηδίας στις 13-16 Φεβρουαρίου.

Τελικά αποτελέσματα Ράλλη Μόντε Κάρλο

