Ο Σεμπαστιάν Οζιέ παραμένει άνετα μπροστά, αλλά ο Οτ Τάνακ μπαίνει δυναμικά στη μάχη για το βάθρο μετά από μια εντυπωσιακή ημέρα στο Μόντε Κάρλο.

Η τρίτη ημέρα του Ράλλυ Μόντε Κάρλο ολοκληρώθηκε με τον Σεμπαστιάν Οζιέ (Toyota) να διατηρεί σταθερά το προβάδισμα, ενώ ο Οτ Τάνακ (Hyundai) πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, κερδίζοντας όλες τις απογευματινές ειδικές διαδρομές και μπαίνοντας στη μάχη για τις θέσεις του βάθρου.

No room for error on these stages 👀#WRC | #RallyeMonteCarlo 🇲🇨 pic.twitter.com/02tA3PybS2