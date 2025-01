Στις τάξεις της αυστριακής ομάδας πιστεύουν πως ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δεν θα μπορεί να συναγωνιστεί τον Ολλανδό ακόμα και με ταχύτερο μονοθέσιο.

Τα φώτα της δημοσιότητας έχουν πέσει -δικαίως- πάνω στον Λιούις Χάμιλτον τις τελευταίες ημέρες. Ο Βρετανός επισκέφθηκε το Μαρανέλο για πρώτη φορά στο 2025 και τον είδαμε με τα χρώματα της Scuderia Ferrari. Η φωτογραφία μπροστά στο σπίτι του αείμνηστου Έντσο Φεράρι «έριξε» το ίντερνετ, καθώς έγινε η ανάρτηση για την F1 με τα περισσότερα likes στο Instagram.

Επιπλέον τον είδαμε και στην πίστα με μονοθέσιο της ιταλικής ομάδας, με τον Χάμιλτον να κάνει τους πρώτους του γύρους με τη νέα του ομάδα. Το γεγονός αυτό προσέλκυσε χιλιάδες τιφόζι, οι οποίοι βρέθηκαν στα περίχωρα της πίστας του Φιοράνο για να δουν από κοντά τον νέο οδηγό της Ferrari.

