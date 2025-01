Εξέδρα έστησαν οι φίλοι της Scuderia Ferrari για να δουν για πρώτη φορά τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1 να οδηγεί κόκκινο μονοθέσιο.

Η πρώτη ημέρα του Λιούις Χάμιλτον στην πίστα με την ομάδα της Ferrari κύλισε δίχως προβλήματα. Ο Βρετανός πολυπρωταθλητής της Formula 1 έκανε 30 γύρους πίσω από το τιμόνι της SF-23, το μονοθέσιο του 2023, στην πίστα του Φιοράνο. Έτσι, πήρε μια πρώτη γεύση από το πώς είναι η αίσθηση να οδηγείς μονοθέσιο του Μαρανέλο.

Στα περίχωρα της πίστας βρέθηκαν χιλιάδες τιφόζι ώστε να δουν από κοντά τον νέο οδηγό της Ferrari να κάνει τους πρώτους του γύρους με το κόκκινο μονοθέσιο. Το πάθος τους να δουν τον νέο οδηγό της ιταλικής ομάδας ήταν τέτοιο που τόσο ο άστατος καιρός όσο και η θερμοκρασία, που δεν ξεπέρασε τους 5 βαθμούς Κελσίου, δεν τους σταμάτησε από το να δημιουργήσουν κλίμα κερκίδας στο Φιοράνο.

Ο Χάμιλτον μετά το πρώτο του τεστ ως οδηγός της Ferrari υπό τη συνοδεία της μαμάς του, Κάρμεν, πήγε να δει τους φίλους της Ferrari που είχαν παραμείνει στην πίστα. Το καλωσόρισμά τους ενθουσίασε τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, ο οποίος δεν μπορούσε να κρύψει το χαμόγελό του.

My new normal 🥹❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Being chanted by Tifosi 🙂 pic.twitter.com/RsXOtLJk9T

Μάλιστα, σε κάποιο σημείο οι Ιταλοί φώναζαν: «Hamilton portaci il mondiale», το οποίο στα ελληνικά σημαίνει: «Χάμιλτον φέρε μας το πρωτάθλημα».

“Hamilton, portaci il mondiale!”



“Hamilton, bring us the world championship!”



If anyone can do it... It's probably him 😊pic.twitter.com/lop8zdzvWu