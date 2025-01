Ο πρώτος μεγάλος αγώνας αντοχής για το 2025 πλησιάζει και αναμένεται να πάρουν μέρος οδηγοί που έχουν κάνει καριέρα και στη Formula 1.

Στις 25 Ιανουαρίου είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν οι 24 Ώρες Ντεϊτόνα. Ο θρυλικός αγώνας αντοχής των ΗΠΑ που συμπεριλαμβάνεται στο πρωτάθλημα σπορ αυτοκινήτων της IMSA υπόσχεται μοναδικές στιγμές δράσης και θεάματος.

Στον αγώνα συμμετέχουν αγωνιστικά σε 4 διαφορετικές κατηγορίες, δύο πρωτότυπων αγωνιστικών αυτοκινήτων, GTP και LMP2 και δύο σπορ αυτοκινήτων βασισμένα σε μοντέλα δρόμου, GTD Pro και GTD.

