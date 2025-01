O ειδικός σύμβουλος της γαλλικής ομάδας έκανε πιθανότατα την γκάφα του χειμώνα και χάλασε την έκπληξη της παρουσίασης της A525.

Με το… αριστερό φαίνεται πως ξεκίνησε η νέα σεζόν για την Alpine F1 καθώς είναι πολύ πιθανό να διέρρευσε από δικό της άνθρωπο και μάλιστα υψηλόβαθμό ο χρωματισμός του νέου μονοθεσίου. Η ημερομηνία παρουσίασης της A525 δεν έχει ανακοινωθεί, ωστόσο μάλλον έχουμε ήδη δει την εμφάνισή της.

Ο σύμβουλος της Alpine F1, Φλάβιο Μπριατόρε, είναι μάλλον ο υπεύθυνος για τη διαρροή. Ο 74χρονος Ιταλός θέλησε να ανεβάσει στο λογαριασμό του στο Instagram ένα βίντεο από πρόσφατη συνάντηση με το εμπορικό τμήμα της ομάδας του Ένστον.

Αυτό που δεν πρόσεξε πιθανότατα ήταν φωτογραφίες ενός μονοθεσίου πάνω στο τραπέζι, οι οποίες μάλλον δείχνουν την εμφάνιση της A525 του 2025. Από το βίντεο διακρίνεται ένας συνδυασμός μπλε και ροζ χρωμάτων, τα οποία έχουν μεγαλύτερη παρουσία πάνω στο αμάξωμα, σε αντίθεση με το «γυμνό» ανθρακόνημα που κυριαρχούσε στο προηγούμενο μονοθέσιο.

