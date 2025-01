Στην αυστριακή ομάδα δεν περίμεναν να δουν το άλμα στην απόδοση των αντιπάλων τους τη σεζόν του 2024 και ειδικά από τη McLaren Racing.

H περασμένη σεζόν της Formula 1 έμεινε στην ιστορία για τον πρώτο τίτλο κατασκευαστών που κατέκτησε η McLaren μετά το 1998. Η βρετανική ομάδα κατάφερε να εξελίξει με τέτοιο τρόπο το μονοθέσιό της που ξεπέρασε σε δυναμική αυτά των Ferrari και Red Bull Racing και έδωσε την ευκαιρία στους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι να κατακτήσουν συνολικά 7 νίκες σε 24 αγώνες.

Η άνοδος της McLaren, η οποία ξεκίνησε από το Grand Prix Μαϊάμι, προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στις τάξεις της Red Bull. O τεχνικός διευθυντής των «ταύρων», Πιερ Βασέ, μίλησε στο motorsport.com για την έκπληξη της ομάδας του στην αλλαγή δυναμικής στο grid της F1.

In two months time, we'll know the winner of the #AusGP... 🇦🇺👀 pic.twitter.com/WoUhmaibmu