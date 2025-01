H πρώτη εμφάνιση του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή με τη Ferrari αναμένεται να προκαλέσει κοσμοσυρροή στο Μαρανέλο, κάτι που ανησυχεί την τοπική αστυνομία.

Η μέρα που ο Λιούις Χάμιλτον θα κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση ως οδηγός της Ferrari με την αγωνιστική στολή πλησιάζει. Ο Βρετανός θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα στο Μαρανέλο για πρώτη φορά στο 2025 και θα κάνει δοκιμές στον προσομοιωτή.

Επιπλέον, θα τον δούμε για πρώτη φορά στην πίστα του Φιοράνο με μονοθέσιο προηγούμενης χρονιάς. Έτσι θα πάρει μια πρώτη γεύση από τον τρόπο λειτουργίας των μηχανικών μερών ενός μονοθεσίου της Ferrari, μιας και τα τελευταία 12 χρόνια οδηγούσε για τη Mercedes.

Η επίσκεψη του Χάμιλτον στην Ιταλία και στις εγκαταστάσεις της Ferrari δεν πρόκειται να περάσει στα… ψιλά, μιας οι τιφόζι ανυπομονούν να δουν τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή στα κόκκινα. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ρομπέρτο Τσιντσέρο, στην Ιταλία έχει δημιουργηθεί η Hamilton mania και περιμένει τους Ιταλούς να γεμίσουν τους δρόμους του Μαρανέλο.

