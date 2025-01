Στην ιταλική ομάδα ετοιμάζονται να υποδεχθούν τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή στο εργοστάσιο και στην πίστα.

Οι μέρες μέχρι να ξεκινήσει η νέα αγωνιστική σεζόν της Formula 1 πλησιάζουν στο μηδέν. Η φετινή χρονιά αναμένεται με αγωνία και ο τρόπος με τον οποίο ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα του 2024 μας προϊδεάζει για μία μεγάλη μάχη ανάμεσα σε τέσσερις ομάδες.

Η ομάδα που βρίσκεται στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια της χειμερινής ανάπαυλας δεν είναι άλλη από τη Scuderia Ferrari. Το 2025 σημάνει την έναρξη της εποχής Λιούις Χάμιλτον στο Μαρανέλο και όλη η Ιταλία ανυπομονεί να δει έναν ακόμη 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να οδηγεί το κόκκινο μονοθέσιο.

Είναι ήδη γνωστό πως η προετοιμασία για τη νέα σεζόν θα ξεκινήσει το δεύτερο μισό του Ιανουαρίου, με τον Χάμιλτον να είναι προγραμματισμένο να οδηγήσει παλαιότερο μονοθέσιο των Ιταλών. Πλέον γνωρίζουμε ακόμη περισσότερα στοιχεία σχετικά με την πρώτη εμφάνιση του Βρετανού με τη στολή της Ferrari.

How many days till pre-season testing? 👀 pic.twitter.com/b8p96hDAFE

Σύμφωνα με το autoracer.it o Χάμιλτον θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα στο εργοστάσιο του Μαρανέλο. Στις 20 Ιανουαρίου θα οδηγήσει στον προσομοιωτή της Ferrari και θα έχει συνάντηση με τους μηχανικούς στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα χρονιά. Επιπλέον, θα ξεκινήσει τη συνεργασία του με τον νέο του teammate, Σαρλ Λεκλέρ, ενώ θα μάθει τον τρόπο λειτουργίας της ιταλικής ομάδας μαζί με τον νέο του αρχιμηχανικό, Ρικάρντο Αντάμι.

Δύο ημέρες μετά και συγκεκριμένα στις 22 Ιανουαρίου, εφόσον το επιτρέψει ο καιρός, ο Χάμιλτον θα οδηγήσει την F1-75 του 2022 στην πίστα του Φιοράνο. Εκεί θα έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί σε αγωνιστικές συνθήκες για πρώτη φορά με τη νέα του ομάδα ενόψει της επερχόμενης αγωνιστικής σεζόν.

Η Ferrari του 2025 αναμένεται να παρουσιαστεί στις 19 Φεβρουαρίου, μία ημέρα μετά την εκδήλωση της Formula 1 στην O2 Arena του Λονδίνου.

The most exciting table in the world is set. pic.twitter.com/o0P0rvbV68