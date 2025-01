Μία ακόμα απίστευτη ιστορία από τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και το δυσκολότερο αγώνα.

Το Ράλλυ Ντακάρ είναι αναμφίβολα ο πιο απαιτητικός αγώνας και ο πιο σκληρός για πληρώματα και μηχανικούς. Στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας καταγράφονται κάθε χρόνο απίστευτες ιστορίες, όπως αυτή που βίωσαν οι Ρικάρντο Πορέμ και Νούνο Σόουζα από την Πορτογαλία.

Κάποια στιγμή μέσα στην ειδική έσπασε η κολόνα του τιμονιού του αυτοκινήτου, όμως βρήκαν μία προσωρινή λύση για τα τελευταία 30 χιλιόμετρα μέχρι να φθάσουν στους μηχανικούς της ομάδας!

#Dakar2025: The steering column on Ricardo Porém's MMP broke, so navigator Nuno Sousa came up with a temporary solution to help them drive the 30 kilometers to the nearest road where their team is.



🎥 Ricardo Porém pic.twitter.com/7HBc3sK22E