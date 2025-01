O Νοτιοαφρικανός οδηγός της Toyota Gazoo Racing αύξησε σε σχεδόν 6 λεπτά το προβάδισμά του στον αγώνα.

Νιώθοντας την καυτή... ανάσα του Γιαζίντ Αλ Ρατζί (είχε μειώσει την Κυριακή την απόσταση στα 21 δευτερόλεπτα), ο Χενκ Λάτεγκαν αντεπιτέθηκε τη Δευτέρα στο Ράλλυ Ντακάρ. Ο Νοτιαφρικανός οδηγός της Toyota Gazoo Racing σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στην ειδική διαδρομή 487 χλμ. της Δευτέρας και αύξησε το προβάδισμά του στα 5 λεπτά και 41 δλ.

Στους χαμένους της ημέρας οι Ματίας Έκστρομ (Ford) και Νάσερ Αλ-Ατίγια, οι οποίοι υποχώρησαν στην μάχη για τη νίκη (βρίσκονται στα 29 και 34 λεπτά από την κορυφή, αντίστοιχα).

Let's go! 🚀



Feel the adrenaline and power of the Ultimate class with today's TOP MOMENTS presented by @CatrionGlobal 🔝#Dakar2025 pic.twitter.com/Yn6yXckd8q