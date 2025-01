Ο Λάτεγκαν της Toyota Gazoo Racing παραμένει επικεφαλής της γενικής κατάταξης. Πάντα πρώτος ο Σάντερς στις μοτοσικλέτες.

Την πρώτη νίκη της ΜΙΝΙ σε ειδική διαδρομή του φετινού Ράλλυ Ντακάρ σημείωσε ο Γκιγιόμ Ντε Μέβιους. Ο Βέλγος οδηγός ολοκλήρωσε τα 605 χιλιόμετρα σε 4 ώρες 34 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα. Ακολούθησαν ο Ζοάο Φερέιρα (επίσης της MINI X-Raid Team) και ο Νάσερ Αλ-Ατίγια της Dacia.

Here are the Top Moments from the Ultimate class as the drivers returned to action on Stage 6️⃣ 🚘 @CatrionGlobal #Dakar2025 pic.twitter.com/7HmsKpUsZO

Ο teammate του Ντε Μέβιους, Γκερλάν Σισερί, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει μετά από ένα τρομακτικό ατύχημα που ευτυχώς δεν προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς.

🚗 This was what was left of @GChicherit and Alex Winocq's car after their crash. Chicherit reported neck pain, and the duo had to withdraw from the race. Wishing them both a swift recovery. 💪#Dakar2025 #DakarInSaudi 🚗 pic.twitter.com/SFsobU03Xz