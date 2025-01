Ράλλυ Ντακάρ: Νίκη και προσωρινή πρωτιά για την Toyota και τον Γασίντ Αλ Ραζί

Η τρίτη μέρα του 47ου Ράλλυ Ντακάρ ολοκληρώθηκε αλλά η δεύτερη, διήμερη ειδική διαδρομή των 967 χλμ. συνεχίζεται και αύριο Δευτέρα.

Ολοκληρώθηκαν τα 580 χλμ. της πρώτης ημέρας της 48ωρης δεύτερης ειδικής διαδρομής Bisha - Bisha των 967 χιλιομέτρων (947 για τις μοτοσικλέτες) με σημαντικές δυσκολίες και ανακατατάξεις στην κορυφή. Το Ράλλυ Ντακάρ μόλις ξεκίνησε, αλλά ήδη "καταπίνει" αγωνιζόμενους.



Το γεγονός που σημάδεψε τη σημερινή ημέρα του μαραθωνίου Rally Dakar στη Σαουδική Αραβία ήταν αδιαμφισβήτητα το ατύχημα του Κάρλος Σάινθ, το οποίο άφησε βαθιά σημάδια στο Ford Raptor. Ωστόσο, ο Ισπανός Παγκόσμιος Πρωταθλητής του WRC και τέσσερις φορές νικητής του Ντακάρ, κατάφερε να συνεχίσει, τερματίζοντας σήμερα τη γενική κατάταξη στην 22η θέση. Εμπρός από τον Σάινθ βρίσκεται ο Λεμπ, o 9 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής του WRC, ο οποίος αντιμετώπισε μηχανικά προβλήματα και έπεσε στην 18η θέση της γενικής.

Stage 2️⃣ - Ultimate 🚗



Provisional top 3 after 580km:

1️⃣ Yazeed Al Rajhi ⏱6:25:21

2️⃣ Nasser Al-Attiyah ⏱+51"

3️⃣ Juan Cruz Yacopini ⏱+9'08"@Yazeed_AlRajhi still the man to catch! Meanwhile Mattias Ekstrom has exactly the same time as Yacopini in third after 580km of racing!… pic.twitter.com/UDVrwI2eXr