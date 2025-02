Η πρώτη pole position της χρονιάς στο WEC πήγε στη Ferrari, ενώ στην κατηγορία LMGT3 η McLaren «κλείδωσε» την πρώτη σειρά της εκκίνησης.

Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε το πρώτο αγωνιστικό τριήμερο του WEC για το 2025. Ο εναρκτήριος αγώνας της σεζόν πραγματοποιείται στην πίστα Λουσέιλ του Κατάρ και έχει απόσταση 1.812 χιλιόμετρα.

Η μάχη για την pole position στην κατηγορία Hypercar ήταν εντυπωσιακή και κρίθηκε την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή. Η ομάδα που χαμογέλασε ήταν η Ferrari, καθώς ο Αντόνιο Τζοβινάτσι με τη #51 499P πήρε την pole στην τελευταία του προσπάθεια με χρόνο 1:38,359. Η επίδοση αυτή άφησε στη 2η θέση τη #15 BMW M Hybrid V8 για μόλις 0,136 δευτερόλεπτα.

