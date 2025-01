O Ισπανός οδηγός έχασε πολύτιμο χρόνο στη 2η ειδική διαδρομή του Ράλλυ Ντακάρ, όταν το Ford Raptor T1+ ανετράπη σε έναν αμμόλοφο.

Οι ελπίδες του Κάρλος Σάινθ για νίκη στο Ράλλυ Ντακάρ με πέμπτο διαφορετικό κατασκευαστή δέχτηκαν πλήγμα την Κυριακή 5 Ιανουαρίου. Στο 327ο χιλιόμετρο της 2ης ειδικής διαδρομής, στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας, το Ford Raptor T1+ του Ισπανού ανετράπη καθώς περνούσε από έναν αμμόλοφο.

@CSainz_oficial flipped his Ford Raptor at km 327!

Thankfully, the crew is unharmed and managed to get back on track, but the car took some heavy damage.



