Η μεγαλύτερη περιπέτεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού αναλαμβάνει όπως πάντα να κάνει «ποδαρικό» στο νέο έτος.

Για 15 ημέρες, από τις 3 μέχρι και τις 17 Ιανουαρίου, η Σαουδική Αραβία θα φιλοξενήσει το Ράλλυ Ντακάρ 2025, τον αγώνα που ανοίγει παραδοσιακά τη σεζόν στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Τα φώτα θα πέσουν και φέτος στις δύο πιο δημοφιλείς κατηγορίες, αυτές των αυτοκινήτων και το μοτοσικλετών. Στην πρώτη θα δούμε την Ford Performance και την Dacia να μπαίνουν δυνατά για να διεκδικήσουν τη νίκη από την Toyota Gazoo Racing και την X-Raid. Η πρώτη στρατολόγησε τον Κάρλος Σάινθ, ο οποίος θέλει να κερδίσει στο Ντακάρ με 5ο διαφορετικό κατασκευαστή! Δίπλα του θα είναι ο επίσης νικητής του αγώνα, Νάνι Ρόμα.

Η Dacia έχει στις τάξεις της τον Νάσερ Αλ-Ατίγια που μετρά 5 νίκες στο Ντακάρ, αλλά και τον πιο πετυχημένο οδηγό στην ιστορία του WRC, Σεμπαστιάν Λεμπ, ο οποίος ψάχνει την πρώτη του νίκη στο θεσμό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 ειδικές διαδρομές, συν τον πρόλογο της Παρασκευής 3 Ιανουαρίου. Στις 10 Ιανουαρίου θα υπάρχει ρεπό για ξεκούραση πληρωμάτων και μηχανικών, ενώ την επομένη (11/1) θα διεξαχθεί η μεγαλύτερη σε μήκος ΕΔ, 606 χιλιομέτρων!

Συνολικά τα αυτοκίνητα καλούνται να διανύσουν 7.759 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 5.115 χλμ. είναι χρονομετρημένα.

Ας δούμε στο ακόλουθο βίντεο ποιες είναι οι σημαντικότερες συμμετοχές στην κύρια κατηγορία των αυτοκινήτων.

