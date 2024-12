Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να εξοικονομήσουν 14.000 ευρώ ανά όχημα σε 3 χρόνια, επιλέγοντας ένα ηλεκτρικό βαν της Ford Pro.

Οι μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη έχουν τη δυνατότητα να εξοικονομήσουν μέχρι και 14.000 ευρώ ανά όχημα μέσα σε τρία χρόνια, επιλέγοντας ηλεκτρικά βαν αντί για παραδοσιακά πετρελαιοκίνητα ή βενζινοκίνητα μοντέλα. Μια νέα έρευνα αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα αυτής της επιλογής, με την εξοικονόμηση να προέρχεται κυρίως από το χαμηλότερο κόστος φόρτισης και συντήρησης.

Η έρευνα που αποκαλύπτει τα οφέλη

Η μελέτη με τίτλο The Economics of Commercial Van Usage Across Europe 2024, που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ford Pro από το Κέντρο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ερευνών (CEBR), ανέδειξε τις δυνατότητες εξοικονόμησης για τις μικρές επιχειρήσεις στις πέντε μεγάλες αγορές της Ευρώπης: Γαλλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Γερμανία.

Η μέση εξοικονόμηση υπολογίζεται στα 14.000 ευρώ ανά όχημα σε διάστημα τριών ετών, με την κάθε χώρα να παρουσιάζει διαφορετικά οφέλη:

Γαλλία: Έως και 19.000 ευρώ εξοικονόμηση.

Ισπανία: Έως 16.000 ευρώ.

Ηνωμένο Βασίλειο: Περίπου 14.000 ευρώ.

Ιταλία: 12.000 ευρώ.

Γερμανία: 11.000 ευρώ.

Πλεονεκτήματα ηλεκτρικών βαν

Χαμηλότερο κόστος φόρτισης: Ένα ηλεκτρικό βαν όπως το Ford E-Transit απαιτεί μόλις 3 ευρώ για κάθε 100 χιλιόμετρα, έναντι 18-20 ευρώ για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα. Επιπλέον, με τη χρήση του λογισμικού Ford Pro Charging, οι επιχειρήσεις μπορούν να προγραμματίσουν τη φόρτιση σε ώρες χαμηλής ζήτησης, επιτυγχάνοντας περαιτέρω μείωση κόστους.

Μειωμένο κόστος συντήρησης: Τα ηλεκτρικά βαν διαθέτουν απλούστερη μηχανική δομή, μειώνοντας τις ανάγκες συντήρησης κατά 40% σε σχέση με τα παραδοσιακά μοντέλα.

Πρόσβαση σε ζώνες χαμηλών εκπομπών: Οι μικρές επιχειρήσεις αποκτούν προνομιακή πρόσβαση σε πάνω από 350 ζώνες χαμηλών εκπομπών σε όλη την Ευρώπη, αποφεύγοντας τα τέλη πρόσβασης.

Πραγματικά παραδείγματα

Η εταιρεία διανομών France Alliance 56 στη Γαλλία ανέφερε μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 80% μετά τη μετάβαση σε ηλεκτρικά βαν. Αντίστοιχα, η εμπορική κοινότητα Nuevo Rastro Madrid στην Ισπανία επωφελήθηκε από τη χρήση κοινοχρηστικών ηλεκτρικών βαν, εξοικονομώντας περίπου 50% του κόστους λειτουργίας.

Η προσέγγιση της Ford Pro

Η Ford Pro, με το εργαλείο E-Switch Assist, διευκολύνει τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν τα κατάλληλα οχήματα για αντικατάσταση με ηλεκτρικά μοντέλα. Ήδη έχουν αξιολογηθεί 50.000 οχήματα στην Ευρώπη, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να κάνουν τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση με επιτυχία.

Σύμφωνα με τον Hans Schep, γενικό διευθυντή της Ford Pro Europe: «Η υιοθέτηση ηλεκτρικών βαν αποτελεί το επόμενο σημαντικό βήμα για τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας. Η Ford Pro προσφέρει τα οχήματα και τις υπηρεσίες που χρειάζονται οι μικρές επιχειρήσεις για να επιτύχουν σε αυτό το ταξίδι.»

Μια νέα εποχή για τις μικρές επιχειρήσεις

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν είναι πλέον απλώς μια περιβαλλοντική επιλογή, αλλά και μια οικονομικά βιώσιμη στρατηγική για τις μικρές επιχειρήσεις. Με τα εργαλεία και τις λύσεις που προσφέρει η Ford Pro, οι επιχειρήσεις μπορούν να εξοικονομήσουν σημαντικά ποσά, μειώνοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Φωτογραφίες: Ford