Στην ιταλική ομάδα δεν επαναπαύονται και κοιτάζουν μόνο τη βελτίωση για ένα επιτυχημένο 2025 στη Formula 1.

Μόλις 14 βαθμοί χώριζαν τη Scuderia Ferrari από τον πρώτο της τίτλο στη Formula 1 μετά από 16 χρόνια. Η ιταλική ομάδα είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια του 2024, όμως κατάφερε να ξεφύγει από τα προβλήματά της και να ολοκληρώσει τη σεζόν όντας ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Η δουλειά έχει ήδη ξεκινήσει για το 2025 και όλοι στο Μαρανέλο μετράνε αντίστροφα για την έναρξη της νέας σεζόν, στην οποία ο Λιούις Χάμιλτον θα οδηγήσει για πρώτη φορά στα «κόκκινα». Αναφορικά με το τι πρέπει να αλλάξει στη Ferrari το 2025, ο επικεφαλής της Scuderia, Φρεντ Βασέρ, ανέφερε:

«Θα ήταν λάθος εάν έλεγα πως ένας τομέας χρειάζεται βελτίωση στο μονοθέσιό μας. Εάν θέλουμε να κάνουμε καλή δουλειά, πρέπει να εστιάσουμε σε όλες τις λεπτομέρειες όλων των τομέων του μονοθεσίου. Δεν θέλω να μιλήσω για τη λίστα που έχουμε γιατί δεν θέλω να στοχοποιήσω μια ομάδα στο εργοστάσιο. Όμως πιστεύω πως μπορούμε να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς. Δεν είναι κριτική αυτό αλλά η φιλοσοφία μας. Κάθε ημέρα μπορούμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά από την προηγούμενη και να βελτιωνόμαστε έστω για μερικά δέκατα του δευτερολέπτου. Εάν δεν έχουμε αυτή νοοτροπία τότε είμαστε νεκροί. Θα συνεχίζω να πιέσω όλα τμήματα στο εργοστάσιο. Πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά σε όλους τους τομείς το 2025».

