H Scuderia Ferrari ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για την παροχή μονάδας ισχύος στα μονοθέσια της αμερικάνικης ομάδας.

Στην επιβεβαίωση της πληροφορίας ότι θα παρέχει μονάδες ισχύος και κιβώτια στα μονοθέσια της Cadillac Formula 1 Team, προχώρησε η Ferrari. Η αμερικάνικη εταιρεία θα εισέλθει στη Formula 1 το 2026, όταν και θα ισχύουν οι νέοι κανονισμοί. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό για πόσα χρόνια θα είναι σε ισχύ η συνεργασία Ferrari - Cadillac, πάντως δεν θα περιοριστεί στο 2026.

Καθώς από το 2026 η Sauber θα σταματήσει να εφοδιάζεται με κινητήρες Ferrari (θα μετονομαστεί σε Audi που θα έχει τις δικές της μονάδες ισχύος), η συνεργασία με τη Cadillac σημαίνει ότι η ιταλική εταιρεία θα συνεχίσει να παρέχει κινητήρες σε δύο ομάδες (μαζί με τη Haas).

Ferrari is pleased to announce that it has entered into an agreement with General Motors and TWG Global to supply the Cadillac Formula 1 Team with its power unit and gearbox starting in 2026.https://t.co/428P0qUEkw pic.twitter.com/vPjp3G17Qg