Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG F1 πιστεύει πως ο Βρετανός θα μπορούσε να ανέβει ακόμη και στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου στον αγώνα της Γιας Μαρίνα.

Ο τελευταίος αγώνας του Λιούις Χάμιλτον με τα χρώματα της Mercedes δεν κύλισε όπως θα περίμενε. Ο Βρετανός ήταν ο μεγάλος άτυχος στις κατατακτήριες δοκιμές όταν ένα κολωνάκι σφήνωσε στο κάτω μέρος του μονοθεσίου του και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποκλειστεί από το Q1.

Στον αγώνα της Κυριακής ο Χάμιλτον τερμάτισε στην 4η θέση έχοντας εκκινήσει 16ος και μάλιστα έκανε στον τελευταίο γύρο ένα από τα καλύτερα προσπεράσματα της χρονιάς. Η απόδοσή του ήταν εντυπωσιακή και μετά από τη φοβερή αυτή εμφάνιση ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος.

The last one… and just like the other 245 he left it all out on the track 😤 pic.twitter.com/XuAbdpTRHV