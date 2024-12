Η McLaren πήρε τελικά τον τίτλο στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών έπειτα από μια σπουδαία χρονιά και μάχη με τη Ferrari.

To Grand Prix Άμπου Ντάμπι σηματοδότησε την επιστροφή του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών στα χέρια της McLaren μετά από αναμονή 26 ετών, ένα πρωτάθλημα που ήρθε με στιλ, με τον Λάντο Νόρις να κερδίζει τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς. Η Ferrari τερμάτισε στη 2η θέση του πρωταθλήματος με διαφορά 14 βαθμών. Ο Μαξ Φερστάπεν έχει εξασφαλίσει το Πρωτάθλημα Οδηγών ήδη από τον αγώνα του Λας Βέγκας.

CHAMPIONS. 🏆



It wasn’t easy. It wasn’t perfect. But it was everything this team stands for. 💪



To everyone who's poured their heart into this journey - on the track, in the factory, and around the world - we couldn’t have done it without you. 🧡#ThisTeam pic.twitter.com/DQBj2eh9EO