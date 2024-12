H Ferrari έκανε ό,τι μπορούσε αλλά η McLaren είναι η Πρωταθλήτρια Κατασκευαστών του 2024 για το 2024.

Το Grand Prix Αμπου Ντάμπι στην πίστα της Γιας Μαρίνα ήταν ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 του 2024 και εκείνος που ανέδειξε την ομάδα που κατέκτησε το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών. Αυτή ήταν η McLaren, που πανηγύρισε τον τίτλο μαζί με τη νίκη του Λάντο Νόρις. Οι οδηγοί της Ferrari έκαναν υπερπροσπάθεια, ιδιαίτερα ο Σαρλ Λεκλέρ, και τερμάτισαν στη 2η θέση με τον Κάρλος Σάινθ και στην 3η με τον Μονεγάσκο, για να αποχαιρετήσουν τη σεζόν -και ο Ισπανός τη Scuderia- με ψηλά το κεφάλι.

McLAREN CLINCH THEIR FIRST CONSTRUCTORS' CHAMPIONSHIP OF THE 21ST CENTURY! 🏆



What an achievement, what a season! 🧡#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/e9Yyd6pcXo December 8, 2024

Εκκίνηση

Οι 20 οδηγοί πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση με μια ελαφριά συγκίνηση, καθώς τουλάχιστον επτά από αυτούς (Σάινθ, Χούλκενμπεργκ, Μπότας, Μάγκνουσεν, Ζου, Χάμιλτον και Κολαπίντο) γνώριζαν ότι έτρεχαν για τελευταία φορά με την ομάδα που είχαν γύρω τους. Για το ξεκίνημα του τελευταίου grand prix της χρονιάς, σχεδόν όλοι είχαν επιλέξει τα μεσαία ελαστικά της pirelli, εκτός από τον Χάμιλτον που είχε προτιμήσει τα σκληρά.

Τα κόκκινα φώτα έσβησαν και ο Λάντο Νόρις προστάτεψε με αποτελεσματικότητα την pole position, για στρίψει πρώτος. Πίσω του όμως ο Πιάστρι είδε τον Φερστάπεν να του επιτίθεται από την εσωτερική. Ο Ολλανδός μάλλον το παράκανε, όμως, και οι δυο τους είχαν σύγκρουση και έκαναν τετακέ. Ο Πιάστρι έπεσε στην τελευταία θέση και ο Φερστάπεν στη 10η, ενώ εισέπραξε και μια ποινή 10 δευτερολέπτων από τους αγωνοδίκες.

Έτσι, ο Σάινθ ανέβηκε στην 2η θέση και ο Γκασλί στην 3η, μπροστά από τους Ράσελ, Χούλκενμπεργκ, Αλόνσο και Μάγκνουσεν. Ο Σαρλ Λεκλέρ, που ξεκίνησε από τη 19η θέση, έκανε μια από τις καλύτερες εκκινήσεις της καριέρας του και είχε ανέβει στην 8η θέση.

Ο αγώνας του Σέρχιο Πέρεζ, που μπορεί και να ήταν ο τελευταίος του στη Formula 1, έληξε άδοξα στον πρώτο γύρο, όταν μετά τη σύγκρουση με τον Μπότας, ο Μεξικανός αναγκάστηκε να σταματήσει στην άκρη της πίστας και να εγκαταλείψει, προκαλώντας την εμφάνιση του Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας.

Νόρις vs Ferrari

Ο Λάντο Νόρις παρέμενε στην πρωτοπορία του αγώνα και έδειχνε να έχει τον έλεγχο, με τον Κάρλος Σάινθ να βρίσκεται λίγο πάνω από 3 δευτερόλεπτα πίσω του. Ο Λεκλέρ συνέχιζε να κερδίζει θέσεις, περνώντας διαδοχικά τους Μάγκνουσεν, Αλόνσο και Χούλκενμπεργκ, και είχε ανέβει 5ος. Στο πρώτο ¼ του αγώνα, ο Λεκλέρ είχε κερδίσει 14 θέσεις. Όσο όμως ο Νόρις βρισκόταν στην πρώτη θέση, το πλεονέκτημα για το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών παρέμενε στην πλευρά της McLaren.

LAP 13/58



Leclerc has got past Hulkenberg and is up to P5!



He started P19 😵#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/dO7n0Nd1Cy December 8, 2024

Όλο αυτό το διάστημα δινόταν μια πολύ σκληρή μάχη για την 3η θέση, ανάμεσα στον Πιέρ Γκασλί και τον Τζορτζ Ράσελ, με τον Γάλλο της Alpine να παίζει εξαιρετική άμυνα στις προσπάθειες του Βρετανού της Mercedes να περάσει. Η «πολιορκία» λύθηκε στον 15ο γύρο, όταν ο Γκασλί μπήκε στα Pit για αλλαγή ελαστικών.

Ο Λεκλέρ είχε φτάσει πίσω από τον Ράσελ αλλά πέρασε μερικούς γύρους πίσω του χωρίς να επιτεθεί, αντίθετα η Ferrari προτίμησε να κάνει το undercut, φωνάζοντας τον Μονεγάσκο για pit stop στον 22ο γύρο, πριν από όλους τους πρωτοπόρους. Μέσα στους επόμενους γύρους μπήκαν και οι υπόλοιποι, με το status quo να επανεγκαθίσταται. Ο Νόρις επέστρεψε στην πρώτη θέση, ο Σάινθ δεύτερος αλλά λίγο πιο κοντά, στα 2 δευτερόλεπτα, και τον Λεκλέρ να βρίσκεται με άνεση μπροστά από τον Ράσελ στην 3η θέση.

Η ασφαλής στρατηγική και ένας εμφύλιος

Όσο πλησιάζαμε προς το τέλος, το ερώτημα ήταν αν και ποιοι θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι τον τερματισμό χωρίς να χρειαστεί να σταματήσουν και δεύτερη φορά για ελαστικά. Η στρατηγική του Χάμιλτον και της Mercedes επιβραβεύτηκε, με τον Βρετανό να έχει αλλάξει τα σκληρά ελαστικά με μεσαία και να έχει ανέβει στην 5η θέση, ενώ πλησίαζε σιγά-σιγά και τον Ράσελ στην 4η.

Ο Νόρις πάντως εξακολουθούσε να διατηρεί ένα υγιές προβάδισμα της τάξης των 5 δευτερολέπτων από τον Σάινθ και να δείχνει άτρωτος στην πρώτη θέση. Η Ferrari στο 2-3 πλέον ήξερε ότι έχανε το πρωτάθλημα αλλά έλπιζε σε μια ανατροπή, πιθανώς με ένα Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Ο Φερστάπεν ήταν ταχύτατος και παρά την ποινή των 10 δευτερολέπτων είχε ανέβει στην 6η μπροστά από τους Γκασλί, Χούλκενμπεργκ, Άλμπον και Αλόνσο.

Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, οι θέσεις του βάθρου είχαν λίγο-πολύ εδραιωθεί, αλλά ο Χάμιλτον ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πίστα και συνέχιζε να πλησιάζει τον Ράσελ, με στόχο την 4η θέση στον τελευταίο του αγώνα με τη Mercedes. Ο Χάμιλτον έφτασε πίσω από τον Ράσελ στον προτελευταίο γύρο και κατάφερε να περάσει στον τελευταίο γύρο του αγώνα.

LAP 57/58



Hamilton is in range of Russell 🎯



A reminder that they are equal on a total of 685 points as Mercedes' team mates #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/JWwgWS2nUp December 8, 2024

Ο Λάντο Νόρις πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, έπειτα από έναν αλάνθαστο αγώνα, με μαζί με την 4η νίκη της καριέρας του πανηγύρισε και το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών της McLaren. Ο Κάρλος Σάινθ τερμάτισε στην 2η θέση και ο Σαρλ Λεκλέρ στην 3η για τη Ferrari, που πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε. Ακολούθησαν οι Χάμιλτον, Ράσελ, Φερστάπεν, Γκασλί, Χούλκενμπεργκ, Αλόνσο και Πιάστρι.

Η Formula 1 τώρα μπαίνει σε μια περίοδο διακοπών και εντατικής προετοιμασίας, ενόψει του πρώτου αγώνα του 2025, τον προσεχή Μάρτιο (14-16/3/2025) στην Αυστραλία.

Αποτελέσματα

