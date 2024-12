Δραματική η εκκίνηση στο Grand Prix Άμπου Ντάμπι, με τον Πιάστρι να πέφτει στην 18η θέση και τον Λεκλέρ να ανεβαίνει στην 8η,

Νέα δεδομένα στην μάχη McLaren - Ferrari για το πρωτάθλημα κατασκευαστών της Formula 1. Στην πρώτη στροφή οι Όσκαρ Πιάστρι και Μαξ Φερστάπεν είχαν επαφή, με αποτέλεσμα ο Αυστραλός οδηγός της McLaren να πέσει στην ουρά της κατάταξης.

Crash between Verstappen and Piastri in the first turn 😱



