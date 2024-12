Ferrari ή McLaren: Ποιος θα πάρει αυτό το τρόπαιο; (vid)

Στο Άμπου Ντάμπι κρίνεται ο τίτλος στο πρωτάθλημα κατασκευαστών της Formula 1, με δύο ιστορικές ομάδες να το διεκδικούν.

Φρεντ Βασέρ και Ζακ Μπράουν φωτογραφήθηκαν δίπλα στο τρόπαιο του πρωταθλητή κατασκευαστών της Formula 1, λίγο πριν την έναρξη του τελευταίου αγώνα της σεζόν, στο Άμπου Ντάμπι.

H McLaren έχει τον πρώτο λόγο, καθώς έχει προβάδισμα 21 βαθμών αλλά και τους Νόρις-Πιάστρι στο 1-2 του grid.

Ο Βασέρ αστειεύτηκε στο grid, «κλέβοντας» το τρόπαιο του πρωταθλητή, με τον CEO της McLaren Racing να χαμογελά.

Fred Vasseur trying to steal the constructor trophy! 🏆🤣#F1 // #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/9zlj8SGv58