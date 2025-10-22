Ο πολυεθνικός όμιλος Stellantis είναι δεύτερος σε πωλήσεις στην Ευρώπη και πρώτος στην κατηγορία των υβριδικών αυτοκινήτων.

Θετικά κύλησε ο Σεπτέμβριος για τη Stellantis στην Ευρώπη, φέρνοντας σε θετικό πρόσημο και το τρίτο τρίμηνο του 2025. Όπως ανακοινώθηκε, οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων στην αγορά EU30 αυξήθηκαν κατά 11,5%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Στο τρίτο τρίμηνο του 2025 η άνοδος ανήλθε σε 4,4%, φθάνοντας τις 422.000 αυτοκίνητα.

Ο θετικός απολογισμός για τον πολυεθνικό όμιλο οφείλεται κυρίως στα προσιτά μοντέλα, δηλαδή τα αυτοκίνητα πόλης και τα μικρά SUV. Πρόκειται για τα C3 και C3 Aircross της Citroen, το Grande Panda της Fiat και το Frontera της Opel. Η Stellantis διατηρεί την πρωτιά στην αγορά των υβριδικών μοντέλων (τα υβριδικά και τα plug-in υβριδικά), με μερίδιο κατά τον Σεπτέμβριο στο 15,2% (αυξημένο κατά 4,1 μονάδες σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024).

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τη ροή των παραγγελιών που δεχόμαστε στα σημεία πώλησης. H Stellantis έχει καθιερωθεί ως ο δεύτερος σε πωλήσεις όμιλος στην Ευρώπη, αρκετά μακριά από τον τρίτο», δήλωσε ο Λούκα Ναπολιτάνο, Commercial Operations Officer της Stellantis.