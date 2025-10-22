Mercedes-AMG Watches: Από την πίστα στον καρπό

Η Mercedes-AMG μεταφέρει τη φιλοσοφία της υψηλής απόδοσης σε τρία νέα ελβετικά ρολόγια, φτιαγμένα με τιτάνιο και με μηχανισμούς ακριβείας από Sellita και Ronda.

Η Mercedes-AMG δεν περιορίζεται στην πίστα ή στο δρόμο. Με τη νέα συλλογή ρολογιών που παρουσίασε τον Οκτώβριο, η γερμανική μάρκα επεκτείνει τη φιλοσοφία της «Driving Performance» και στον κόσμο της ωρολογοποιίας, παρουσιάζοντας τρία νέα μοντέλα που συνδυάζουν τεχνολογία, αισθητική ακρίβεια και μηχανική τελειότητα.

Πρόκειται για τις σειρές AMG GT Chronograph, AMG Performance Chronograph και AMG Automatic Titanium, σχεδιασμένες και κατασκευασμένες στην Ελβετία, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων ωρολογοποιών που συνεργάζονται με τη Mercedes-AMG για τη δημιουργία προϊόντων υψηλής τεχνικής και συναισθηματικής αξίας.

AMG GT Chronograph: Δύναμη από ανθρακονήματα

Το κορυφαίο ρολόι της σειράς είναι το AMG GT Chronograph, εμπνευσμένο από τη σχεδίαση και την υφή του supercar Mercedes-AMG GT. Η κάσα του είναι κατασκευασμένη από CFRP (ανθρακονηματικό υλικό), παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιείται στα αγωνιστικά οχήματα GT3, ενώ ο μηχανισμός Sellita SW510b υπόσχεται ακρίβεια και αξιοπιστία ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Η πρόσοψη θυμίζει τα καντράν των AMG, με κόκκινες λεπτομέρειες, μεταλλικούς δείκτες και μαύρο υπόβαθρο που αναδεικνύει την αίσθηση βάθους και τεχνικής αυστηρότητας. Ο χρονογράφος μετρά χρόνο με βήματα 1/5 του δευτερολέπτου, ενώ η αυτονομία του φτάνει τις 62 ώρες. Το λουράκι είναι από συνθετικό καουτσούκ με ραφές μικροϊνών Dinamica, ίδιο υλικό με αυτό που επενδύονται τα καθίσματα των AMG GT.

AMG Performance Chronograph: Ο μηχανικός ρυθμός της ταχύτητας

Το δεύτερο μοντέλο, AMG Performance Chronograph, εστιάζει περισσότερο στην πρακτικότητα και στην αντοχή. Η κάσα είναι από κεραμικό υλικό υψηλής σκληρότητας, ανθεκτική σε γρατζουνιές και ακραίες θερμοκρασίες, ενώ ο μηχανισμός Ronda 5040.D προσφέρει χρονομέτρηση υψηλής ακρίβειας με ένδειξη ημερομηνίας και αυτόματο reset.

Η σχεδίαση παραπέμπει ευθέως στο cockpit των αυτοκινήτων AMG: τρισδιάστατο καντράν με «φτερωτά» υποκαντράν, έντονες αντιθέσεις μαύρου-γκρι και διακριτικά κόκκινα στοιχεία, σαν τις ραφές στα τιμόνια των μοντέλων Performance. Το ρολόι είναι αδιάβροχο έως τα 100 μέτρα και διαθέτει sapphire crystal με αντιθαμβωτική επίστρωση, ώστε να διαβάζεται εύκολα κάτω από κάθε φωτισμό.

AMG Automatic Titanium: Η κομψότητα της μηχανικής

Η τρίτη πρόταση, το AMG Automatic Titanium, συνδυάζει τον χαρακτήρα της AMG με έναν πιο διαχρονικό σχεδιασμό. Η κάσα από τιτάνιο το καθιστά εξαιρετικά ελαφρύ, ενώ ο μηχανισμός Sellita SW200-1 — ένας από τους πιο αξιόπιστους αυτόματους μηχανισμούς της ελβετικής ωρολογοποιίας — εξασφαλίζει ακρίβεια και αίσθηση ποιότητας σε κάθε κίνηση.

Εδώ ο σχεδιασμός είναι πιο διακριτικός, με μαύρο ματ καντράν, ασημί δείκτες και λεπτή κόκκινη ένδειξη στο 12, θυμίζοντας το κόκκινο σημείο του στροφόμετρου στα AMG. Το αποτέλεσμα είναι ένα ρολόι που δεν επιδεικνύει, αλλά αποπνέει μηχανική καθαρότητα — κάτι που χαρακτηρίζει διαχρονικά και τα αυτοκίνητα της μάρκας.

Η φιλοσοφία πίσω από τη συνεργασία

Η Mercedes-AMG περιγράφει τη νέα συλλογή ως μια «συναισθηματική γέφυρα μεταξύ μηχανολογίας και ωρολογοποιίας». Κάθε ρολόι φέρει το λογότυπο AMG Affalterbach στη ροδέλα και παράγεται σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων, με πιστοποίηση Swiss Made και διετή εγγύηση.

Περισσότερο από απλά αξεσουάρ, τα ρολόγια AMG αντιπροσωπεύουν τη μεταφορά του DNA των αυτοκινήτων της μάρκας σε ένα αντικείμενο καθημερινής χρήσης: υψηλή τεχνολογία, σχολαστική κατασκευή και αίσθηση δύναμης που δεν χρειάζεται να εκδηλωθεί φωναχτά.